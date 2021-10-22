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Rus basınında Galatasaray maçının yankıları: "Ağla Lokomotiv..."

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Lokomotiv Moskova
Rus basınında Galatasaray maçının yankıları: Ağla Lokomotiv...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu.

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Rus haber ajansı RİA, "Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a yenildi" başlığıyla servis ettiği haberde, Galatasaray'ın 7 puanla gruptaki liderliğini koruduğunu yazdı.

Haberinde uzmanların görüşlerine yer veren Sport-Express, "Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla" ifadelerini kullandı.

Gazeta.ru haber portalı, "Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi" başlığıyla haberi okurlarına sunarken, Tass haber ajansı ise başkent temsilcisinin gruptan çıkma umudunu sürdürdüğü yorumunu yaptı.

Rus basınında Galatasaray maçının yankıları: Ağla Lokomotiv...

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Lokomotiv Moskova

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