Rus basını transfer gelişmesini duyurdu: Galatasaray görüşüyor, Beşiktaş da ilgileniyor

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Batrakov'un, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille maçlarında gol atmasının ardından bir Rus yıldızın daha gündeme geldiği iddia edildi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sık sık ismi anılan CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Matvey Kislyak için flaş bir iddia ortaya atıldı.

RUS BASINI DUYURDU

Rus basınından Ivan Karpov'un haberine göre; CSKA; Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kislyak için en az 35 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ediyor.

Siyah-beyazlıları yaz transfer döneminde ilgilendiği 21 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın görüşmelere başladığı belirtildi.

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GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Haberde; "Batrakov’dan oldukça memnun kalan ve Aleksey’in hem futbolculuk hem de mental özelliklerini çok beğenen Galatasaray, Kisylak’ı da kadrosuna katmayı düşünmeye başladı. Bu konuda ilk görüşmeler şimdiden yapılıyor." ifadeleri yer aldı.

CSKA Moskova'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Rus futbolcu, 3 asist yaptı.