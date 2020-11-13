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Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Rurik Gislason kimdir nereli kaç yaşında? Sosyal medyanın gündeminde

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Rurik Gislason kimdir nereli kaç yaşında? Sosyal medyanın gündeminde
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Rurik Gislason, son günlerde sosyal medyanın konuştuğu isimler arasında yer almaya devam ediyor. 1,84 boyuna sahip olan kanat oyuncusu, pek çok kadın hayranının yakın takibinde yer alıyor. Peki, Rurik Gislason kimdir nereli kaç yaşında? İşte, sosyal medyanın dikkat çeken ismi Rurik Gislason hakkında merak edilen bazı bilgiler

Rurik Gislason, 25 Şubat 1988 tarihinde İzlanda'nın Reykjavik kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine 2004 yılında HK Kopavogur ve RSC Anderlecht altyapısında başlayan Gislason, İngiltere, Danimarka, Belçika ve Almanya liglerinde forma giydi. Son olarak 11 Kasım 2020'de kariyerini sonlandırma kararı alan Rurik Gislason, sosyal medyada 800 bin civarında takipçiye sahip.

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