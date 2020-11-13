Rurik Gislason kimdir nereli kaç yaşında? Sosyal medyanın gündeminde

Rurik Gislason, 25 Şubat 1988 tarihinde İzlanda'nın Reykjavik kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine 2004 yılında HK Kopavogur ve RSC Anderlecht altyapısında başlayan Gislason, İngiltere, Danimarka, Belçika ve Almanya liglerinde forma giydi. Son olarak 11 Kasım 2020'de kariyerini sonlandırma kararı alan Rurik Gislason, sosyal medyada 800 bin civarında takipçiye sahip.