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Runatik, sporseverlerin katılımıyla bugün koşuldu

#Runatik#Fanatik#Koşu
Runatik, sporseverlerin katılımıyla bugün koşuldu

Fanatik’in “Herkes Buraya, Runatik’le Koşmaya” sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, bugün düzenlendi.

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İstanbul Caddebostan Sahil ’den saat 08.30’da alınan startla Bostancı’ya koşan sporseverler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve bu tip etkinliklerin artarak devam etmesini dilediklerini söyledi. Etkinlikte sporseverlere üzerinde “Runatik” yazılı koşu atleti, bileklik, maske ve su hediye edildi.

“SPORU SEVDİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Fanatik.com.tr Genel Müdür Yardımcısı Efe Kavuşturan, “Uzun zamandır yapmayı planladığımız bir organizasyondu. Runatik adı altında insanları bir araya getirerek güzel bir etkinliği başlattık. Bugün ilk koşuyu Caddebostan’da yapıyoruz. Yarın da ikinci koşumuzu İzmir Karşıyaka’da yapacağız. Ay boyunca bu etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Önümüzdeki aylarda da farklı spor etkinlikleriyle insanlarla bir araya gelmeyi ve sporu sevdirmeyi planlıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde koşu, yoga, pilates ve farklı dönemlerde ekleyeceğimiz sürpriz içerikler olacak. Beslenme uzmanlar ve diyetisyenlerle yapacağımız programlar var. Haftada en az 3 koşu hedefiyle yola çıktık. Aralık ayı içerisinde 11 etkinliğimiz olacak. 2022 yılında da etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

“ENERJİSİ YÜKSEK BİR EKİP OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

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Eski Milli Sporcu ve Spor Eğitmeni Emrah Bozgeyik, “Birçok koşu takımıyla bir araya gelerek, Fanatik Grubu Spor Takımını oluşturduk. Haftanın belirli günlerinde koşu, pilates, yoga ve beslenme üzerine etkinliklerimiz olacak. Spora gönül veren insanların işini profesyonel anlamda yapan kişilerle hareket etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün 5 farklı koşu timi var. Yaklaşık 200 sporcu katılım sağlıyor. Her etkinliğimiz çok kalabalık olacak çünkü İstanbul’da insanlar spor yapmayı seviyor. Enerjisi yüksek bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“KOŞU KÜLTÜRÜNÜN ÜLKEMİZDE YAYILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Rundamental Koşu Grubu Kurucusu ve Kaptanı Pınar Mumcu, “Biz altı senelik bir grubuz. Zaman zaman diğer koşu gruplarıyla güçlerimizi birleştiriyoruz. Koşu kültürünün ülkemizde yayılması gerektiğine ve popülerleşmesi gerektiğine çok inanıyoruz. Bugün güzel bir kalabalık var. Bütün gruplar bir araya gelerek hiç koşmayanları koşturacağız. Koştuğumuz mesafe rahatlıkla koşulabilir. Güzel tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.

“BESLENME HAYATIMIZDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

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Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm, “ Bu ekiple birlikte hem koşu hem de düzenli beslenme etkinlikleri düzenleyeceğiz. Beslenmeyle alakalı bilgilendirici içerikleri ekip arkadaşlarımla zaman zaman paylaşıyorum. Bu ekibin içinde olmak çok keyifli. Beslenme herkesin hayatında çok önemli bir yer kaplıyor. Beslenme özellikle sporcuların hayatında önemli bir yere sahip. Arkadaşlarımızı ne kadar doğruya yönlendirirsek sporcular daha sağlıklı olur" dedi.

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#Runatik#Fanatik#Koşu

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