Rumların pankartlı kışkırtmasına en güzel cevap! Ergin Ataman tepki olarak kendini oyundan attırdı

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Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı ve milli basketbolcularımız Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven’in forma giydiği Panathinaikos’un Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde katıldığı turnuvada büyük bir skandal yaşandı.. Yeşil beyazlı takımın önceki gün Maccabi Tel Aviv ile oynadığı hazırlık maçında bir grup Panathinaikos taraftarı tribünde Yunanca, “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” anlamına gelen bir pankart açtı. Pankartta ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının kanlı biçimde resmedildiği bir Kıbrıs haritası görseli yer aldı.

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ÇOK GÜZEL DUYGULARLA GELMİŞTİM

Pankartın açılmasının ardından Maccabi 63-57 önde iken Ergin Ataman, hakemlerin yanına giderek, “Beni atın” dedi ve bunun sonucunda diskalifiye edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada yankı yaratırken, Ataman iki ayrı açıklama yaptı. İlk açıklamasında, pankarta dikkat çekmek için bu hareketi yaptığını ifade eden Ataman, şöyle dedi: “Bu turnuvayı, ‘dostluk ve barışa’ katkı yapacağını düşündüğüm için destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim.

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SPOR VE DOSTLUK HAKİM OLMALIYDI

Ama dün (önceki gün) sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak.”

PANATHİNAİKOS YÖNETİMİ ÇOK KIZGIN

Ataman, 2. açıklamasında pankartın yönetiminin bilgisi dışında asıldığını belirtip “Sadece bir grup taraftarın açtığı bir pankart. Yönetim de çok kızgın keza. Panathinaikos’un en büyük taraftar grubu Gate-13 de telefonla arayarak bizzat özürlerini iletti ve bu pankartın Kıbrıs Rumları tarafından habersiz açıldığını iletti” diye konuştu.. Panathinaikos Kulübü de bir açıklama yapıp, “Spor, kardeşliği teşvik eder, Takımımız, koçumuz, taraftarlarımızla bir yumruk gibiyiz. Hiçbir şey bütünlüğümüzü bozamaz” dedi.