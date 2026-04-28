Rumenler, Gaziantep FK'nın yeni hocası Mirel Rădoi'yi anlattı: 'Türkiye'de çok konuşulacak!'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Mirel Rădoi’yi getirdi.

Son olarak FCSB’de görev yapan Mirel Rădoi, burada kısa süren döneminde maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı.

Daha önce kariyerinde Universitatea Craiova, Al-Jazira Club, Al-Bataeh Club ve Al-Tai FC gibi takımları çalıştıran Rădoi; ayrıca Romanya Milli Takımı ve Romanya U21 Milli Takımı’nda da görev almıştı.

Kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, bu tercih Romanya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Rădoi’nin göreve gelişinin ardından Rumen futbol muhabirleri, Spor Arena'dan Yağızcan Yaver'e yaptıkları değerlendirmelerde 45 yaşındaki teknik direktörün futbol anlayışı, oyuncularla kurduğu ilişki ve Türkiye’ye uyum sürecine dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Meslektaşlarımız, genç teknik adamın disiplinli yapısı ve güçlü karakteriyle öne çıktığını vurguladı.

"FUTBOLCULARIYLA ARKADAŞ GİBİ İLİŞKİ KURUYOR"

1-) Mirel Rădoi’yi diğer Rumen teknik direktörlerden ayıran en belirgin özellikleri nelerdir?

Cristian Pintea: Mirel Rădoi, teknik direktörlük kariyerine futbolu bırakır bırakmaz başladı. Sahada büyük bir karakterdi ve bu karakterini soyunma odasına da taşımayı başardı. Oyuncular ona büyük saygı duyuyor ve o da onlara karşı adil davranıyor. Koyduğu kurallara kendisi de uyan biri; hatta bir keresinde kramponlarını sahadan almadığı için kendisine ceza verdi. Onun için kim olduğun ya da geçmişte ne yaptığın önemli değil; önemli olan, onun kurallarına, stratejisine saygı duyman ve çok çalışman.

Bratosin Gabriela (Antenasport): Mirel Rădoi, Romanya futbolunun en tanınmış isimlerinden biridir. Harika bir futbolcuydu ve oyunculuktan teknik direktörlüğe çok hızlı bir geçiş yaptı. Henüz genç bir teknik adam olmasına rağmen çok çalışkan ve onu özel kılan güçlü bir hırsa sahip. Teknik direktörlüğünün yanı sıra oyuncularıyla arkadaş gibi bir ilişki kuruyor. Onların hayatını anlamayı, saha içi ve dışındaki kişiliklerini görmeyi seviyor. Ayrıca her maça yüreğini koyarak yaklaşıyor.

"HÜCUM ETMEYİ SEVEN BİR HOCA"

2-) Rădoi’nin futbol felsefesini ve saha içi yaklaşımını nasıl tanımlarsınız?

Cristian Pintea: Öncelikle orta saha ve savunma oyuncusu olarak oynadığı için daha defansif bir oyun beklenebilir. Ancak durum böyle değil; hücum etmeyi seviyor ve ileri oyunculara yaratıcılık özgürlüğü tanıyor. Bazen biraz inatçı olabiliyor ve değişiklikleri geç yapabiliyor, fakat bazı durumlarda rakip farklı bir şey denediğinde çok hızlı reaksiyon verdiği de oluyor.

"OYUNCUSUNA 18.000 EURO'LUK BİR SAAT ALMIŞTI"

3-) Oyuncularla iletişimi nasıl?

Cristian Pintea: Oyuncularıyla çok konuşmayı seviyor; onların ne düşündüğünü ve ne gibi sorunları olduğunu anlamaya çalışıyor. Örneğin, FCSB’ye bir ay önce döndüğünde küçük gruplar halinde toplantılar yapmak istemişti. Amacı durumu daha iyi anlamak ve neleri değiştirebileceğini görmekti.

Bratosin Gabriela (Antenasport): Belirttiğim gibi oyuncularıyla güçlü bağlar kurmayı seviyor. Örneğin, Craiova teknik direktörüyken oyuncularından Ștefan Baiaram’a oldukça pahalı bir hediye verdi. Rădoi, ona 18.000 euro değerinde bir Rolex saat satın aldı.

"TÜRKİYE'DE İYİ BİR İŞ ÇIKARTACAKTIR"

4-) Sizce Türk futboluna ne kadar hızlı adapte olabilir?

Cristian Pintea: Bence çok hızlı adapte olma potansiyeline sahip. Romanya Milli Takımı'nda ve Romanya U21'inde görev aldı, bu yüzden oyuncularla çalışmak için her zaman sınırlı zamanı vardı. Sürekli baskı altındaydı ve hızlı adapte olmak zorundaydı. Kesinlikle kendi futbol felsefesini takıma entegre etmeye çalışacaktır. Kendi şartlarında başarılı olmak istiyor ve Türkiye’de de iyi bir iş çıkarabileceğini düşünüyorum.

Bratosin Gabriela (Antenasport): Çok hızlı ve kolay bir şekilde adapte olacağından eminim. Açık fikirli, genç bir teknik direktör. Hem oyuncu hem de teknik adam olarak uluslararası deneyime sahip olduğu için süreci nasıl yöneteceğini ve uyum sağlamayı biliyor. Ayrıca Alexandru Maxim, Deian Sorescu ve Denis Drăguș gibi isimlerin de ona yardımcı olacağı düşünülüyor.

"ESNEK FİKİRLİ OLMASI GEREKİYOR"

5-) En çok eleştirilen yönleri neler ve hangi alanlarda gelişmesi gerekiyor?

Cristian Pintea: Burada en çok eleştirildiği konu esneklik eksikliğiydi. Oyuncularla, kulüp yönetimiyle veya diğer paydaşlarla ilişkilerinde bazen çok katı olabiliyor. Bir karar aldığında onu değiştirmesi oldukça zor. Kendi fikirlerine güvenmek ve onların arkasında durmak önemli, ancak bazı durumlar daha fazla esneklik gerektirir. Bunu öğrenebilirse ve yine de kendi fikirlerinden vazgeçmeden ilerlerse, çok daha komple bir teknik direktör olabilir. Ayrıca kulüp içindeki insanlarla, işler kötü gittiğinde daha fazla iletişim kurması da faydalı olacaktır.

Bratosin Gabriela (Antenasport): Bu konuda net bir şey söylemek zor. Her teknik direktör gibi zaman zaman tercihleri nedeniyle eleştiriliyor. Ancak öğrenmeye her zaman açık bir yapıya sahip.