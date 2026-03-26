Rumen gazeteciler, Türkiye maç için Lucescu'ya güveniyor: 'Romanya'da 'nimet' sayılıyor! | Son maçı olabilir...'

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde bugün saat 20.00'de Dolmabahçe’de Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık hasreti sona erdirmek için sahaya çıkacak

Dünya Kupası’na katılmaya 3 kez hak kazanan ancak 1950’de finansal nedenlerle turnuvaya gidemeyen Milliler, Romanya'yı geçmesi halinde 3. Kez turnuvaya katılmak için önümüzdeki salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası biletini alması durumunda ise D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşecek.

Rumen gazeteciler, Dünya Kupası yolundaki kritik karşılaşmayı Spor Arena'dan Yağızcan Yaver'e değerlendirdi. Meslektaşlarımız, Türkiye’nin favori gösterilmesine rağmen Mircea Lucescu ve oyuncu kadrolarına güvendiklerini vurguladı.

"LUCESCU'NUN SON MAÇI OLABİLİR"

1-) Lucescu, hem Romanya hem de Türk futbolu için önemli bir figür. Onun takımın başında olması Romanya’da nasıl bir atmosfer yaratıyor?

Bratosin Gabriela (Antenasport): Mircea Lucescu genel anlamda futbolun çok büyük bir figürü. Milli takımın başına geçmeyi kabul ettiğinde bu adeta bir nimet gibi hissettirdi. Ayrıca kariyerini burada noktalayacağını bildiğimiz için de ayrı bir anlam taşıyor. Herkes ona saygı duyuyor ve özellikle milli takımın başında olduğu için onunla gurur duyuyoruz. Çünkü Romanya Milli Takımı zorlu yıllardan geçti. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra ise sonunda yeniden bir umut doğdu. Bu yüzden hepimiz tüm güvenimizi Mircea Lucescu’ya verdik; çünkü bunca yılın ardından bizi yeniden Dünya Kupası’na götürebilecek daha iyi bir isim olmadığını biliyoruz.

Öte yandan hem Lucescu hem de oyuncular üzerinde ekstra bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mircea Lucescu kariyerini burada, Romanya Milli Takımı’nda noktalayacak. Ve Türkiye’ye karşı oynanacak bu maç büyük ihtimalle onun son maçı olabilir (%99’dan fazla ihtimalle). Bu yüzden herkes onun için de iyi bir sonuç istiyor. O büyük bir teknik direktör, sayısız kupa kazandı ve kariyerinde eksik olan tek şey Romanya’yı bir Dünya Kupası’na götürmek.

Ovidiu Neacşu (Sport.ro): Mircea Lucescu Romanya’da hem başarıları hem de Romanya futboluna kattıklarıyla son derece saygı duyulan bir teknik direktör. Milli takım oyuncuları ondan her zaman hayranlıkla bahsediyor ve milli takımın başına geçtiğinde Romanya’da büyük bir heyecan yaşanmıştı.

Lucescu, Dünya Kupası’na ulaşma yolunda güvendiğimiz isim ve Türkiye maçından önce Rumenlerin ona büyük bir güven duyduğu açıkça hissediliyor.

"TÜRK FUTBOLUNUN BAZI SIRLARINI BİLİYOR OLABİLİR"

2-) Lucescu’nun Türk futbolunu ve oyuncularını yakından tanıması, sizce Romanya açısından nasıl bir avantaj sağlıyor?

Bratosin Gabriela (Antenasport): Bunun bizim için büyük bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sizin daha iyi ve daha değerli oyuncularınız olabilir ama bizim, bir dönem sizin de hocanız olan Mircea Lucescu gibi bir teknik direktörümüz var. Türkiye’de ve Türk futboluyla ilgili çok sayıda bağlantıya sahip. Bu yüzden Türk futbolunun bazı sırlarını biliyor olabilir.

Ancak son aylarda biraz endişeliydik çünkü sağlık sorunları yaşadı ve bir ameliyat geçirdi. Buna rağmen futboldan asla kopmadı; sürekli okudu, her maçı izledi. Ve bu maça hazırlanmak için tüm gücüyle mücadele etti.

Ovidiu Neacşu (Sport.ro): Mircea Lucescu’nun rakibini bu kadar iyi tanımasının büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ağustos 2017 ile Şubat 2019 arasında Türkiye’nin teknik direktörlüğünü yaptı ve o dönemde Türk futboluyla çok yakın bir bağ kurarak bugün Türkiye’nin sahip olduğu güçlü kadronun şekillenmesine katkıda bulundu.

Lucescu’nun, o dönemde birlikte çalıştığı bazı Türk oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini bildiğini düşünüyorum ve bunun çok önemli bir avantaj olacağına inanıyorum.

"HAGİ BU JENERASYONA HER ZAMAN İNANDI"

3-) Gheorghe Hagi, Türkiye'nin tek avantajının ev sahibi olduğunu söyledi. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

Bratosin Gabriela (Antenasport): Gheorghe Hagi milli takıma çok güveniyor; zaten oğlunun da bu takımda oynaması bunun bir göstergesi. Bence Hagi’nin demek istediği şu: Günümüzde artık hangi takımın kime karşı oynadığı fark etmeksizin herkes herkesi yenebilir. Çünkü futbol, onun oynadığı döneme göre çok gelişti. Artık “küçük” olarak görülen takımların daha değerli ekipleri yendiğini sık sık görüyoruz.

Ayrıca sizin bu maça bakış açınızı da gördük: çoğunuz, “küçük” bir takıma karşı oynadığınızı düşündüğünüz için turu geçeceğinizden eminsiniz. Ama bizim de iyi bir grubumuz var. Milli takımımız gerçek bir aile gibi. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Almanya’da oynadığımız maçlarda da bu birlikteliğin neler yapabileceğini gösterdik. Evet, belki kadro değeri olarak sizin seviyenizde değiliz ama bu futbol ve 90 dakikada her şey olabilir.

Ovidiu Neacşu (Sport.ro): Türkiye’nin sahasında oynamasının önemli bir avantaj olduğu konusunda hemfikirim ve Gheorghe Hagi’nin söylediklerine katılıyorum. Hagi, milli takımın bu jenerasyonunu her zaman destekledi ve bu oyuncuların 28 yıllık aranın ardından bizi yeniden Dünya Kupası’na taşıyabileceğine sürekli inandı.

"TÜRKİYE BİREYSEL YETENEK AÇISINDAN SON DERECE TEHLİKLİ"

4-) Romanya'yı, Türkiye karşısında nasıl bir 90 dakika bekleniyor?

Bratosin Gabriela (Antenasport): Net bir şey söylemek zor. Elbette zorlu bir maç bekliyoruz. Stadyumda harika bir atmosfer olacağını düşünüyoruz. Türkiye’de oynayan Rumen futbolcular, Türk taraftarların nasıl olduğunu ve nasıl davrandıklarını bize zaten anlattı. Bu yüzden bu bizim için bir sürpriz olmayacak.

Türkiye’nin elinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyoruz ancak bir maç daha oynanacak olması nedeniyle, takımınızın Romanya karşısında %100’ünü vermeyebileceğini düşünüyoruz.

Ovidiu Neacşu (Sport.ro): Türkiye’nin topa sahip olup oyunu kontrol edeceğini düşünüyorum ancak Romanya’ya karşı net gol pozisyonları üretmekte zorlanabilirler. Elbette Türkiye, bireysel kalite açısından son derece tehlikeli ve bu da maçın kaderini belirleyebilir.

Romanya ise birçok maçta kontra ataklarda ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi ve Mircea Lucescu’nun öğrencilerinin oluşacak boşlukları iyi değerlendirmesini bekliyorum.

"ARDA GÜLER, KENAN YILDIZ, HAKAN ÇALHANOĞLU..."

5-) Romanya spor medyasının bakış açısıyla,Türkiye Milli Takımı nasıl görünüyor? Özellikle Avrupa’nın önde gelen liglerinde oynayan oyuncularımız düşünüldüğünde, Romanya’yı en çok endişelendiren isimler kimler?

Bratosin Gabriela (Antenasport): Bu seviyede konuşurken, hepimiz oyuncularınızın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bence Avrupa’da herkes en az bir Türk futbolcuyu tanıyor. Ve bu çok şey ifade ediyor. Çalhanoğlu, Arda Güler veya Kenan Yıldız gibi harika isimlere sahipsiniz. İşte son zamanlarda çok konuştuğumuz oyuncular bunlar.

Ovidiu Neacşu (Sport.ro): Bana göre Türkiye milli takımı, bu Dünya Kupası elemesi play-off turundaki en güçlü kadrolardan birine sahip. Orta sahadan hücum hattına kadar takım oldukça etkileyici görünüyor ve Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular bunu açıkça gösteriyor. Bu oyuncuların Romanya savunmasına en büyük sorunları çıkarabileceğini düşünüyorum. Öte yandan kaleci Uğurcan Çakır ile savunmada Salih Özcan ve Ozan Kabak, Mircea Lucescu’nun hücum oyuncuları için aşılması zor bir hat olacaktır.