Rumen gazeteciler Mehmet Topal’ı öve öve bitiremedi! "Mourinho’nun onu neden istediğini anladım"

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Eski milli futbolcu Mehmet Topal bu sezonun başından beri Romanya Liga 1 ekibi Petrolul Ploieşti’nin teknik direktörlük görevini üstleniyor.

Şu ana kadar ligde çıktığı 11 maçta 18 puan toplayan Topal’ın ekibi ligin 4. basamağında bulunuyor. Çiçeği burnunda teknik adamın başarılı performansı ülke kamuoyunun dikkatini çekerken biz de Rumen gazetecilerden Mehmet Topal’ı değerlendirmesini istedik.

RUMEN GAZETECİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

Narcis Drejan (GSP Romanya):Her şeyden önce söylemek isterim ki, Mehmet Topal’ın Petrolul ile sözleşme imzalaması bana bir aldatmaca gibi gelmişti. Çünkü Romanya futbolunda daha önce bunun benzerlerine şahit olduk. Ceahlul, Poli Timisoara ve Braile gibi farklı amaçlarla takımın başına getirilen teknik direktörlere şahit olduk. Yani sorun Mehmet Topal değildi, kulübün yatırımcılarıydı.

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“FUTBOL BİLGİSİ İNANILMAZ”

Fakat Topal ilk teknik direktörlük deneyimde kesinlikle muhteşem bir iş çıkarıyor. Takımın ligde 4. sırada olması kesinlikle beklenmedik bir durum. Onu göreve getirirken sadece takımı küme düşürmemesi hedefleniyordu fakat Topal’ın futbol bilgisi inanılmaz. Şu an UEFA lisansı olmaması sebebiyle basın toplantılarında konuşamıyor fakat oyuncularıyla çok yakın olduğunu biliyoruz. Futbolcular onu çok seviyorlar.

“MOURINHO’NUN ONU NEDEN İSTEDİĞİNİ ANLADIM”

Mehmet Topal kulübedeki sakin duruşuyla dikkat çekiyor. İnanılmaz bir taktiksel vizyona sahip. Maçları izledikçe Mourinho’nun neden onu yardımcı antrenör olarak yanında istediğini daha iyi anladım. Petrolul’un tek sorunu ise para. Topal bu konuyu görüşmek amacıyla bizzat yatırımcıların yanına gitti. Şimdi bu görüşmenin sonucunu bekliyoruz. Bence Mehmet Topal muhteşem bir teknik direktör olacak. O çok ciddi ve hırslı biri. Aynı zamanda futbol konusunda müthiş bir bilgi birikimi var. Bana kalırsa o Romanya’da bu senenin sürpriz teknik direktörü!

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“ROMANYA’YA GELMESİ OLAĞANDIŞIYDI”

Daniel-Andrei Nazare (ProSport): Mehmet Topal Türk futbolu için önemli bir isim. Yıdız bir isim, teknik direktör olsa bile, Romanya’ya geldiğinde lige enerji katıyor. Topal gibi bir yıldızın Petrolul gibi geleneksel bir takımın başına geçmesi ise olağandışıydı. Petrolul daha önce dört şampiyonluk kazanan ve ülkede en çok sevilen takımlardan bir tanesi. 12 Ocak 1966 tarihi Petrolul için önemli bir tarih. Takım Liverpool’u 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’na katılım hakkı kazanmıştı. Bugünlerde de bunun gibi bir hikayeye tanıklık edebiliriz. Sadece farklı zamanda ve yeni insanlarla.

“ALTYAPIYA ÖNEM VERİYOR”

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Mehmet Topal takımın başına geçtiğinden beri Petrolul çıktığı 11 maçın sadece birini kaybetti. Takımın futbolu gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Romanya futbolu adına güzel bir şeyin ortaya çıktığı çok açık. Bana kalırsa bunların içinde en önemlisi Mehmet Topal’ın altyapıya önem vermesi. Bu konuda Mihnea Radulescu’yu örnek verebilirim. 19 yaşındaki futbolcu son maçlarda büyük bir patlamaya imza attı.