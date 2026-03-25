Rumen basını duyurdu: Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!

Romanya ekiplerinden Petrolul Ploiesti'de teknik direktör değişimi kesinleşti. Mehmet Topal'ın takımın başına geri döneceği öne sürüldü.

ProSport'ta yer alan haberde, İstanbul’da bulunan Mehmet Topal’ın cuma günü yeni takımının başında olacağı ifade edildi. Kulübün ise Eugen Neagoe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı belirtildi.

Haberde ayrıca Topal’ın, Petrolul'u ligin düşme hattında uzaklaştırmak için kritik bir sürece adım atacağı yazıldı.

Cuma günü takımın başında antrenmanda olması beklenen Topal'ın 6 Nisan'da sahasında oynayacağı Csikszereda müsabakasında ilk resmi sınavını vermesi bekleniyor.