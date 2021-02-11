Ruffles, 2021 Global UEFA Şampiyonlar Ligi kampanyasını başlatıyor!

Ruffles, bu sezon maçları stadyum yerine oturma odalarında izleyecek olan hayranlara maç günü heyecanını ve ruhunu; altı kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi, dünya şampiyonu Paul Pogba ve 2017 yılının UEFA Kadın Oyuncusu Lieke Martens’ten oluşan yeni ve yaratıcı kampanyasıyla sunacak.

PepsiCo Global Foods Pazarlama Başkan Yardımcısı Şebnem Erim, “Yanınızda bir paket Ruffles ile kanepenizde maç izlemek gibi aktiviteler günlük hayatınıza yeni bakış açıları getiriyor. En zor zamanlarda bile, etrafımızda mutluluğu bulabiliriz, sadece onu keşfetmeye ve ateşlemeye açık olmalıyız. Bu yıl kampanyamızla bu anları sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Ruffles ve futbol, yıllardır başarılı bir birliktelik sürdürüyor. İkonik marka bu yıl, Messi’yle birlikte ilk kez etkileşimli bir kampanyayla futbol hayranlarının karşısına çıkacak. Messi futbolseverlere seslenerek çeşitli sürprizler gerçekleştirecek.

Lionel Messi : “Futbol, dünyanın en büyük sporudur ve bunun temel nedenlerden biri, oyunun insanları bir araya getirme, birbirine bağlama ve özellikle şu zamanlarda önemli olan heyecan yaşatma gücüdür. Bu yıl bunu Ruffles ile birlikte, yaratıcı bazı girişimler ve yeni yollarla paylaşmaktan gurur duyuyorum."

Lieke Martens : "Ruffles’ın hem erkekler hem de kadınlar futbolundaki ilk çalışmalarında her gün heyecan sunmak için bir araya geldik: evde maç izlemek. Bence nerede ve nasıl izlersek izleyelim, maçın enerjisi ve heyecanı için birleştiğimizi görmek çok sevindirici ve güçlü."

Poul Pogba: "Ruffles’la yeni bir futbol kampanyasında yer almaktan çok mutluyum. Bu her zaman yüksek enerjili ve eğlenceli bir ortaklık ve bu yıl hayranlarımıza hak ettikleri gülümsemeleri sunmaktan kişisel olarak heyecan duyuyorum."

Ruffles’ın UEFA Kadın futboluyla uzun yıllardır süren ortaklığı, Erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğu ile birlikte devam ediyor ve sporla güçlendirilmiş, birleştirilmiş bir ruhla hayranları heyecanlandırmayı ve sevdikleri sporculara ve oyuna yaklaştırmayı hedefliyor.