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Real Madrid oyuncusu Rudiger'e "hakeme cisim fırlattığı" için 6 maç ceza verildi.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında, Real Madrid'de oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde kalan Rüdiger ile Lucas Vazquez'in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart görmelerinin cezaları duyuruldu.

Rudiger'in hakeme "isabet etmeyen cisim fırlattığı" gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı belirtilen açıklamada, Vazquez'e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi.

Diz ameliyatı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Rudiger'in bu sezon 6 maçlık cezadan kapsamında çok fazla etkilenmesi beklenmiyor.