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Rudiger'e 'hakeme cisim fırlattığı' için 6 maç ceza!

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#Real Madrid#Rudiger#Barcelona
Rudigere hakeme cisim fırlattığı için 6 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 01:07

İspanya futbol Kral Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid'de hakeme yedek kulübesinden itiraz eden ve cisim fırlatan 32 yaşındaki Alman defans oyuncusu Rüdiger'e 6 maç ceza verildi.

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Real Madrid oyuncusu Rudiger'e "hakeme cisim fırlattığı" için 6 maç ceza verildi.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında, Real Madrid'de oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde kalan Rüdiger ile Lucas Vazquez'in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart görmelerinin cezaları duyuruldu.

Rudiger'in hakeme "isabet etmeyen cisim fırlattığı" gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı belirtilen açıklamada, Vazquez'e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi.

Diz ameliyatı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Rudiger'in bu sezon 6 maçlık cezadan kapsamında çok fazla etkilenmesi beklenmiyor.

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#Real Madrid#Rudiger#Barcelona

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