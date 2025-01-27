Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler: 'Onu oynatacağıma...'

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Premier Lig'in 23. haftasında Fulham'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester United'da gol yollarında yaşanan sıkıntı devam ediyor.

Son iki ayda forvet oyuncuları Rasmus Höjlund ve Joshua Zirkzee'nin sadece birer gol atmasına rağmen Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Marcus Rashford'u kullanmamaktaki ısrarını sürdürüyor.

"RASHFORD'U OYNATMAKTANSA 62 YAŞINDAKİ KALECİ ANTRENÖRÜMÜ OYNATIRIM!"

Maç sonunda basın toplantısında konuşan Amorim, "Rashford tutumunu değiştirmediği sürece takıma geri dönmeyecek. Sebebi antrenman performansı. Eğer maksimumunu verirse, doğru şeyleri yaparsa, her oyuncuyu olduğu gibi onu da kullanabilirim. Her gün maksimumunu vermeyen bir oyuncuyu oynatmaktansa 62 yaşındaki kaleci antrenörüm Jorge Vital’i oynatmayı tercih ederim. Ve bu tutumumu değiştirmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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ADI TÜRK KULÜPLERİYLE ANILIYOR

Marcus Rashford'un ismi Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyor.

18 milyon Euro maaşı olan 27 yaşındaki İngiliz forvetin kulübü ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

RASHFORD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcus Rashford bu sezon Manchester United ile 24 maça çıkarken 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi.