Ruben Amorim'den Altay Bayındır'a müjde! Manchester United kariyerinde bir ilk

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Lyon ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-2 berabere kaldı.

Fransa'da oynanan maçta İngilizlerin file bekçisi Onana'nın gollere sebep olan hataları Manchester United taraftarlarını çileden çıkarmış ve milli kalecimiz Altay Bayındır'ı ilk 11'de görmek istediklerini hep bir ağızdan dile getirmeye başlamışlardı.

KALE ALTAY BAYINDIR'A EMANET

Daily Mail'de yer alana habere göre ise, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, hafta sonu oynanacak olan Premier Lig karşılaşmasında kaleyi Altay Bayındır'a teslim etmeyi düşünüyor.

İLK KEZ PREMEIR LİG'DE

İngiltere'de ikinci sezonunu geçiren Altay Bayındır, henüz bir lig karşılaşmasında forma giymedi. Bu zamana kadar Bayındır, Manchester United formasını 3'ü Lig Kupası, 2'si Avrupa Ligi ve 2'si F.A Cup olmak üzere toplamda 7 maçta sırtına geçirdi.