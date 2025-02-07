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Ruben Amorim açıkladı! Altay Bayındır'dan kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester United#Altay Bayındır
Ruben Amorim açıkladı Altay Bayındırdan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 15:17

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, milli kaleci Altay Bayındır'ın İngiltere FA Cup 4. turunda Leicester City'ye karşı oynayacakları maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

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SPOR ARENA | DIŞ HABER

İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesi kapsamında bu akşam Manchester United, sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde kulüp televizyonuna konuşan Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır'ın maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Amorim milli kaleciyle ilgili, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Aynı şekilde diğer kalecimiz Tom Heaton da uygun değil, ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır" ifadelerini kullandı.

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ARSENAL KARŞISINDA TURU GETİRMİŞTİ

Altay Bayındır, önceki turda Manchester United'ın Arsenal ile deplasmanda oynadığı maça performansıyla damga vurmuştu.

Karşılaşmanın normal süresinde Martin Odegaard'ın penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Altay, seri penaltı atışlarında da Kai Havertz'e geçit vermeyerek takımını bir üst tura taşımıştı.

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Bu sezon Manchester United formasıyla ligde süre alamayan Altay; Avrupa Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta ise toplamda 6 maça çıkarken 2 maçta kalesini gole kapattı ve filelerinde 8 gol gördü.

 

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#Premier Lig#Manchester United#Altay Bayındır

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