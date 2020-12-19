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Haber Giriş: 19.12.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Ankaraspor: 1

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Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Ankaraspor: 1
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TFF 1. Lig'in 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 - Ankaraspor: 1
Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Feyyaz Belen), Emir Halilovic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Mehmet Yiğit, Gökay Güney, Traore (Dk. 77 Erkan Taşkıran)
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Ayuk, Umar (Dk. 76 Hacı Ömer Doğru), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Bulbwa), Ali Rıza Kılıç (Dk. 46 Erdem Çetinkaya )
Goller: Dk. 9 Pote, Dk. 79 Rayo (Bandırmaspor), Dk. 40 Ayuk (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 63 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Feyyaz Belen, Dk. 88 Mehmet Yiğit, (Bandırmaspor), Dk. 45 2 Ali Rıza Kılıç, Dk.47 Stanojevic (Ankaraspor)

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