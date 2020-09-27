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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Royal Hastanesi Bandırmaspor 2-2 Yılport Samsunspor

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Royal Hastanesi Bandırmaspor 2-2 Yılport Samsunspor
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TFF 1. Lig 3. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Suat Güz

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Dk. 70 Haliloviç), Berat Satılmış (Dk. 70 Benhur Keser), Pote, İshak Çakmak, Landel, Onur Akbay, Hüseyin Bak (Dk. 72 Selçuk Alibaz), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Savicevic, Plumain (Dk. 72 Guido Koçer), Tomane, Ahmethan Köse (Dk. 87 Enes İslam İlkin), Gökhan Alsan (Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran), Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Boli (Dk. 36 Veli Çetin)

Goller: Dk. 32 Pote, Dk. 74 Del Valle (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 60 Ahmethan Köse, Dk. 69 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Ertuğrul Sağlam (Teknik direktör) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 İshak Çakmak, Dk. 44 Feyyaz Belen, Dk. 62 Berat Satılmış, Dk. 67 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 55 Erhan
Kartal, Dk. 67 Oğuz Gürbulak, Dk. 77 Savicevic, Dk 81. Kerem Can Akyüz (Yılport
Samsunspor)

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