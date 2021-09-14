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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Eyüpspor: 2 / Maç sonucu

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Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Eyüpspor: 2 / Maç sonucu

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj, Kerim Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk. 62 Pucko), Gökay Güney, Süleyman Luş
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut), Timur Temeltaş (Dk. 46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 83 Yalçın Kılınç), Uğur Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mete Kaan Demir)
Goller: Dk. 84 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 43 Stancu, Dk. 74 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör, Dk. 67 Gökay Güney (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Mezague (Eyüpspor)

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