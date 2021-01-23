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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Royal Hastanesi Bandırmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta Ümraniyespor

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Royal Hastanesi Bandırmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta Ümraniyespor
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TFF 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor 1 -  0 Bereket Sigorta Ümraniyespor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 60 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Halilovic), Del Valle (Dk. 88 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 87 Hakan Bilgiç), Gökhan Güney
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Gökhan Süzen (Dk. 67 Okan Derici), Gomis (Dk. 67 Akabueze), Hasan Batuhan Artarslan, Ahmet Canbaz (Dk. 85 Muammer Denizhan Taşkan), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 46 Sow)

Gol: Dk. 15 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Doğan Can Davas, Dk. 48 İshak Çakmak, Dk. 74 Del Valle (Bandırmaspor)

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