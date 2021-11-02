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Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına geri sayım!

#Royal Antwerp-Fenerbahçe Maçı#Royal Antwerp-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?#Seoanasayfa
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman Fenerbahçenin Avrupa Ligi maçına geri sayım

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti. Peki, Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nin D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu gelişmenin ardından, iki ekip arasında deplasmanda oynanacak maçın tarihi merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına dair detaylar...

Sarı-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Royal Antwerp arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

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14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı.

18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda, kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-1

36. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, top yan direk dibinden auta gitti.

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62. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Verstraete'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2

68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top, kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

 

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#Royal Antwerp-Fenerbahçe Maçı#Royal Antwerp-Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?#Seoanasayfa

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