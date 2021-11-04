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Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte Royal Antwerp Fenerbahçe maçı ilk 11 kadrosu

#Royal Antwerp#Fenerbahçe#Sporanasayfa
Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi İşte Royal Antwerp Fenerbahçe maçı ilk 11 kadrosu

Royal Antwerp Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa mücadelesinde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe bu akşam Royal Antwerp'ın konuğu olacak. Danimarka ekibi ile kariyerinde ilk kez bu yıl karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Grubunda 2 puanla üçüncü sırada yer alan sarı lacivertli temsilcimiz bu akşamki Royal Antwerp Fenerbahçe maçında galip ayrılması durumunda ciddi avantaj yakalayacak. Maça kısa süre kala her iki takımın da ilk 11 kadrosu belli oldu. Peki, Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda şifreli mi? İşte Royal Antwerp Fenerbahçe maçı ilk 11 kadrosu ve canlı yayın bilgisi.

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Royal Antwerp Fenerbahçe maçı, temsilcimizin Avrupa mücadelesinde önem arz edecek. Ligde son haftalarda olumsuz bir tablo ile karşı karşıya olan Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında alacağı başarı ile bu durumu telafi etmeye çalışacak. Peki, Royal Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. Hafta mücadelesinde Royal Antwerp, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 4 Kasım Perşembe saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 67 33 19 15 91 67
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 235 86 50 99 293 346

"KUPA 2"DE 122. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

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Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynayacak.

Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 22. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

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#Royal Antwerp#Fenerbahçe#Sporanasayfa

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