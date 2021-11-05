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Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

#Royal Antwerp#Fenerbahçe#Sporanasayfa
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Galibiyet golleri Mert Hakan, Meyer ve Berisha'dan geldi.

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflarRoyal Antwerp-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar

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Royal Antwerp ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Belçika'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, 9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın şık golüyle öne geçerken 16. Meyer sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü ise 29. dakikada Berisha söyledi.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetine ulaşan sarı-lacivertlilerin puanı 5 oldu. Antwerp ise 1 puanda kaldı.

Grupta puan durumu;

1- E.Frankfurt - 10 puan
2- Olympiakos - 6 puan
3- Fenerbahçe - 5 puan
4- Antwerp - 1 puan

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MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.

29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

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32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Berisha'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden şutunda top direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Berisha'nın ara pasıyla topla buluşan Rossi'nin, ceza yayına kadar topu sürdükten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Zajc'ın dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

İLK 11'LER

Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

 

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#Royal Antwerp#Fenerbahçe#Sporanasayfa

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