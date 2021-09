Row ne demek ve row hareketi nedir? Row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Haberin Devamı

Barbell row, fitness sporu içinde oldukça sık kullanılan sırt kaslarını etkileyen, güçlendiren harekete denmektedir.



Barbell Row Nedir?



Barbell row, orta sırt ve kanat egzersizlerini güçlendirip çalıştıran, diz bölümü yüksekliğinde bulunan barbell yani diğer adı ile halteri karın bölgesi yüksekliğine kaldırıp indirmeye denmektedir. Zor olan bu hareketi yapmak için alışkanlıklar önemlidir. Her geçen gün sık bir şekilde denendiğinde daha rahat yapılmaktadır. İlk denemelerde ise üzerinde yük olmayan barlarla yapılması önerilmektedir. Çok etkili ve direk kasların işlemesine neden olan bir harekettir. Her iki kanat kaslarını direkt olarak çalıştırması ile oldukça avantajlı ve güç sağlayan harekettir. Bu hareketi düzenli olarak yaptığınızda daha yüksek ağırlıklara ulaşabilme imkanını elde edersiniz.



Barbell Row Ne İşe Yarar?



Barbell row, kanat kaslarının gelişmesinde, vücudun direnç kazanmasında oldukça etkili ve işe yarayan bir hareket olarak bilinmektedir. Fitness'a yeni başlayanlara çok önerilmeyen bu hareket güç kazandıkça programlamaya dahil edilmektedir. Lattisimus Dorsi adı verilen kanat kaslarına birebir etki sağlamaya yarayan barbell row hareketi direnç kazanma konusunda vücuda oldukça yararlı olmaktadır. Vücuda hacim kazandıran bu hareket yapılması zor fakat yapıldığında etkisi büyük olan bir hareket olarak bilinmektedir.



Barbell Row Nasıl Yapılır?



Barbell bilinenin üzerine halter anlamına gelmektedir. Barbell row ise halterle yapılan bir harekettir. Halteri diz üstü bölgesine getirerek karın bölgesine kaldırıp indirerek hareketi yapmış olursunuz. Sırası ile ise öncelikle kaldırılacak olan ağırlıklar düz bara takılmalıdır. Ayaklar omuz genişliğinde açılarak barın önünde tutulmalıdır. Kalça hafif şekilde dışarı doğru çıkık olacak şekilde ve dizler kırılarak duruş sağlanmalıdır. Vücut 45 derece açısı ile öne doğru olmalıdır. Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra bar doğru nefes alıp verme tekniği ile karına doğru çekilmeli ve aşağı bırakılmalıdır. Belirlenen sayı tamamlanana kadar hareket yapılmaya devam edilmelidir.



Barbell Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Bu hareket kanat kası olarak bilinmekte olan Lattisimus Dorsi kısmını çok net bir şekilde çalıştırarak aktif hale gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca Scapula kürek kemiği üzerinde bulunan İnfraspinatus kasını, Teres Major kasını, Teres Minor kasını, Brachialis kasını Posterior Deltoid kasını, Rhomboids kasını ve sırtın orta kısmından kafa tasına uzanan Trapezius kasını çalıştırarak vücudun hacim kazanmasında oldukça etkili olmaktadır.



Barbell Row Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Barbell row hareketi yapılırken avuç içlerinin karşıya ya da aşağıya doğru bakması önerilmektedir. Kaldırılacak olan ağırlığın ilk denemelerde az olmasına ve hacim kazanıldıkça arttırılmasına dikkat edilmelidir. Vücuda doğru açı ve doğru eğim verilerek kaldırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Ayakların omuz genişliğinde açılıp kalçanın dışa çıkık şeklinde olması gerekmektedir.



Barbell Row Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Fitness sporunda her hareketin mutlaka alternatifleri bulunmaktadır. Çünkü her hareket herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmamaktadır. Bunlara çeşitli alternatifler belirlenmektedir. Barbell row hareketinin alternatifi olarak genelde dumbell row hareketi önerilmektedir. Spor hocalarına göre bu değişkenlik gösterebilmektedir. Seated cable row ise barbell row'a alternatif olarak verilen hareketlerden birisidir.



Barbell Row Faydaları Var Mıdır?



Barbell Row bir fitness hareketi olduğundan faydaları oldukça fazladır. Sırt kaslarının gelişimini, hacim kazanmasını destekleyerek geliştirme sağlamaktadır. Bağışıklık sisteminin gelişmesi, vücudun direnç ve güç kazanması konusunda oldukça etkili olmaktadı