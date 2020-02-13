Rotasyonlu Trabzonspor, 5-0'ın rövanşına çıkıyor! iddaa'da oynanması gereken...

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BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR

Çeyrek final ilk maçını 5-0 kazanan Trabzonspor, yarı finale çıkma şansını büyük ölçüde elde etti. Ankara'da Gençlerbirliği karşısında da 2-0 kazanıp Süper Lig'de yollarına doludizgin devam ettiler ve önlerinde çok önemli bir Sivasspor karşılaşması var!

TD Hüseyin Çimşir, bu maçta önemli oyuncularının bir kısmını Trabzon'da bıraktı, bir kısmını da kenarda bekletip rotasyon yapacak.

Kalede Arda Akbulut, savunmada Serkan Asan, hücumda ise Bilal Başacıkoğlu gibi isimleri izleyebiliriz.

TFF 1. Lig'de zirve yarışı içerisinde bulunan BB Erzurumspor, farklı Trabzonspor yenilgisi sonrası Keçiörengücü engelini 1-0'la geçmesini bildi.

Hatayspor'un 4 puan gerisinde, Bursaspor'un ise 2 puan önünde ikinci sırada yer alıyorlar. İlk maçtaki skoru düşünüp rövanşı çok da ciddiye almamaları şaşırtıcı olmaz.

Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçın ise 2'sini kaybetti.

- BB Erzurumspor'un TFF 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı.

- İki takım iki sezon önce yine kupada karşı karşıya gelmiş, iki maçı da Trabzonspor farklı geçmişti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadıkları 2 maçta ise futbolseverler sadece 1 gol izleyebilmişti.

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Bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Trabzonspor galibiyeti!

Üyelerin %42'ye yakını rövanşı da 90 dakika içinde bordo-mavililerin kazanacağını düşünüyor.

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI YAŞAR GÜLAY'IN TERCİHİ...

Trabzonspor ilk maçta 7 as ismi oynatmış, 5-0 kazanarak yarı finalin kapısını ardına kadar açmıştı. Bugün soğuk bir iklimde rövanşa çıkacaklar ve önümüzdeki pazar günü, 1 puan önlerinde bulunan lider Sivasspor ile iç sahada oynayacaklar.

Kritik mücadele öncesi sakatlık sıkıntısı yaşamamak için önemli ölçüde rotasyon yapacaklarını düşünüyorum.

BB Erzurumspor da TFF 1. Lig’de zirve ile farkı 4 puana düşürdü ve ikinci sırayı kaybetmemek için mücadele ediyor. Bu noktadan sonra kupa, onlar için ikinci planda.

Devre beraberliği, "İYX" denenir.

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Trabzonspor TD Hüseyin Çimşir ile soru-cevap! İzleyelim...