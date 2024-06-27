×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Röportaj Adam (Mahsun Karaca) ile Ronaldo'nun babasının benzerliğine annesi de kayıtsız kalamadı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Ronaldo#Röportaj Adam
Röportaj Adam (Mahsun Karaca) ile Ronaldonun babasının benzerliğine annesi de kayıtsız kalamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 21:07

EURO 2024'te oynanan Türkiye - Portekiz maçında çekilen bir fotoğraf, maç gününden bu yana sosyal medyanın gündeminde. Röportaj Adam olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın Ronaldo'nun babasına benzerliğine yıldız futbolcunun annesi de kayıtsız kalamadı.

Haberin Devamı

22 Haziran'da oynanan ve Portekiz'in A Milli Takımımızı 3-0 mağlup ettiği maçta Röportaj Adam olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın Cristiano Ronaldo ile aynı karede çekilen fotoğrafı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mahsun Karaca'nın Ronaldo'nun 2005 yılında hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro'ya benzerliği çok konuşuldu.

Gözden KaçmasınTürkiye eşleşmesi, Avusturya basınında 6-1e vurgu yaptılar: Türkler intikam peşindeTürkiye eşleşmesi, Avusturya basınında! 6-1'e vurgu yaptılar: Türkler intikam peşindeHaberi görüntüle

Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro da sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşıp 'Çok benziyor' yorumunu yaptı.

Röportaj Adam (Mahsun Karaca) ile Ronaldonun babasının benzerliğine annesi de kayıtsız kalamadı

"KİMSENİN ÇOCUĞUYLA UĞRAŞAMAM"

Dolores Aveiro'nun paylaşımının ardından Mahsun Karaca da 'Bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam' şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

KARİYERİNDE İLK KEZ GOL ATAMADI

EURO 2024'te gruptan lider çıkan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvanın grup aşamasında gol sevinci yaşayamadı.

Türkiye maçında yaptığı asistle turnuva tarihinde asist yapan en yaşlı futbolcu olan Ronaldo, gol atması halinde en yaşlı golcü unvanının da sahibi olacak.

Gözden KaçmasınPortekizde Cristiano Ronaldo deliye döndüPortekiz'de Cristiano Ronaldo deliye döndüHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Ronaldo#Röportaj Adam

BAKMADAN GEÇME!