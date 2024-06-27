Röportaj Adam (Mahsun Karaca) ile Ronaldo'nun babasının benzerliğine annesi de kayıtsız kalamadı

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22 Haziran'da oynanan ve Portekiz'in A Milli Takımımızı 3-0 mağlup ettiği maçta Röportaj Adam olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın Cristiano Ronaldo ile aynı karede çekilen fotoğrafı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mahsun Karaca'nın Ronaldo'nun 2005 yılında hayatını kaybeden babası Jose Dinis Aveiro'ya benzerliği çok konuşuldu.

Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro da sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşıp 'Çok benziyor' yorumunu yaptı.

"KİMSENİN ÇOCUĞUYLA UĞRAŞAMAM"

Dolores Aveiro'nun paylaşımının ardından Mahsun Karaca da 'Bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam' şeklinde esprili bir paylaşım yaptı.

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KARİYERİNDE İLK KEZ GOL ATAMADI

EURO 2024'te gruptan lider çıkan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez bir büyük turnuvanın grup aşamasında gol sevinci yaşayamadı.

Türkiye maçında yaptığı asistle turnuva tarihinde asist yapan en yaşlı futbolcu olan Ronaldo, gol atması halinde en yaşlı golcü unvanının da sahibi olacak.