MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRooney: Liverpool, Manchester United gibi ligi domine edebilir
GeriFutbol Rooney: Liverpool, Manchester United gibi ligi domine edebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Rooney: Liverpool, Manchester United gibi ligi domine edebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rooney: Liverpool, Manchester United gibi ligi domine edebilir
Abone Olgoogle-news

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, formasını giydiği dönemde Manchester United'ın ligde yakaladığı başarıları Liverpool'un da tekrarlayabileceğini iddia etti.

Kariyerini Derby County'de sürdüren 34 yaşındaki Rooney'nin İngiliz The Times gazetesinde yer alan yazısında, "Jurgen Klopp, hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor. Liverpool için basit bir yol var, Klopp'a bunu yapması için izin vermek" ifadelerini kullandı.

Liverpoollu futbolcuların geriye düştükleri anda bile her maçı kazanacağına inanarak mücadele ettiğini belirten Rooney, Manchester United'da şampiyonluklar kazandıkları dönemde takımın bu düşünce yapısına sahip olduğunu kaydetti.

16 yıl önce Old Trafford Stadı'na sadece Manchester United formasını giymek için değil, teknik direktör Alex Ferguson'un oyuncusu olmaya da gittiğini aktaran Rooney, "Aynı şey Klopp için de geçerli. Liverpool dışında bir takımda onun için oynamak isterdim" şeklinde görüş paylaştı.

Rooney, Alex Ferguson'un yönetimindeki Manchester United ile 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, ligde 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı.

Rooney: Liverpool, Manchester United gibi ligi domine edebilir

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle