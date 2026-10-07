Ronaldo'ya sert çıkıştı! 'Neden özel muamele görmek zorunda? Böyle görmedim!'

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Portekiz ve Benfica'nın efsane isimlerinden Antonio Simoes, Ronaldo'nun milli takımı terk edişine dair konuştu.

Portekizli efsane, A Bola'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'yu bir dakika ya da 30 dakika ısınmaya gönderme hakkı var çünkü o teknik direktör.

Ben, takım arkadaşlarıma ve teknik direktöre saygı duyarak büyüdüm. Cristiano, neden özel muamele görmek zorunda?

Eusebio adında bir kralla oynadım. Pele, Maradona ve benzerleriyle aynı zamanı paylaştım... Bir kralın böyle bir şey yaptığını hiç görmedim.

Savaşa devam etmek yerine bir araya gelip barışmaları daha iyi olur. Bu mantıklı değil. Eğer Cristiano'nun geri dönmesi için şartlar uygunsa, sadece birkaç kişi değil, herkes tarafından karşılanmalı. Cristiano ile aynı fikirde olmak zorunda değiliz ve bence yanılıyor. Ancak hatasını kabul ettiyse, en azından prestijine yakışır bir veda töreni yapma fırsatı verelim. Gereken şey sağduyu ve hoşgörü."

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Dürüst olmak gerekirse, değerli bir oyuncu olup olmadığı konusunda şüphelerim var. Değerli bir oyuncu olmak, sadece faydalı olmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Bu, teknik direktörün yönetmesi ve ne yapacağını bilmesi gereken bir şeydir. Oynamak istiyorsa sorun yok. Ancak, istediği kadar oynamayabileceğini de anlaması gerekiyor.

EMEKLİ OLSA DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?

Ronaldo, Roberto Martínez döneminde en çok süre alan oyuncuydu ve bu mantıklı görünmüyor. 1000 gol attıktan sonra Cristiano Ronaldo 49 yaşına kadar milli takımda oynamaya devam edecek. 41 yaşında futbol oynayan bir adam... emekli olsa daha iyi olmaz mıydı?"