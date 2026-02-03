Ronaldo'ya rağmen N'Golo Kante Fenerbahçe'de!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin başladığı ilk günden itibaren kadrosuna katabilmek için yoğun çaba transfer ettiği N’Golo Kante’de mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı lacivertliler, Fransız yıldız için Al İttihad ile yapılan ilk pazarlıklarda kulübünü ikna edemedi. Ardından ise Karim Benzema’nın ayrılmak istemesi hatta Al Hilal ile anlaşma sonrası golcü arayan Al İttihad ile tekrar temas kurdu ve bu kez takas formülünü devreye soktu. Juventus’a transferi son anda gerçekleşmeyen Youssef En-Nesyri’nin Al İttihad’a gitmeye onay vermesinin ardından F.Bahçe, Suudi Arabistan ekibi ile tekrar masaya oturdu. Yapılan pazarlıkların ardından Kante için kulüpler 4.5 milyon Euro bonserviste anlaştı. En-Nesyri için ise Kanarya’nın 18 milyon Euro bonservis alması bekleniyor.



Beklerken sağlık kontrolünden geçirildi

Bu gelişmelerin ışığında dün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) Benzema’nın Al Hilal’e, En-Nesyri’nin Al İttihad’e, Kante’nin de F.Bahçe’ye transferine onay vermesi bekleniyordu. Ancak Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun Arabistan’da haksız transfer onaylamaları olduğu için olay çıkardı. Ronaldo, PIF’in 3 yıldır kulübü yönetme şeklinden, özellikle de aynı fon tarafından yönetilen rakiplerine uygulanan muamele farklılığından memnun olmadığını belirtirken dün Al-Riyadh ile oynanan maça çıkmadı. .

Efsane ismin bu adımı sonrası PIF transferleri onaylamazken Fenerbahçe bekleme sürecini Cidde’de Kante’yi sağlık kontrolünden geçirerek değerlendirdi.

Gergin bekleyiş sonrası fondan Kante, Benzema için En-Nesyri için onay çıkarken Fransız yıldızın kısa sürede F. Bahçe’ye imza atması bekleniyor.