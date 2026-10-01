Ronaldo'nun yerine Leao! Karar Ã§Ä±ktÄ±

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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli TakÄ±m kampÄ±nÄ± dÃ¼n akÅŸam terk etti. Ronaldo, Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Milli takÄ±m teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Portekiz Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda kampptan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

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JESUS, OYNATMAYACAÄžINI SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

Teknik direktÃ¶r Jorge Jesus'un UEFA Uluslar Ligi'nde NorveÃ§'i 2-1 yendikleri maÃ§ta sÃ¼re vermediÄŸi Ronaldo doÄŸrudan soyunma odasÄ±na gitmiÅŸti. Jesus, yarÄ±n oynayacaklarÄ± Danimarka maÃ§Ä± Ã¶ncesinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bu karÅŸÄ±laÅŸmada da Ronaldo'yu tercih etmeyeceÄŸini kendisine ilettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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'KÄ°MSE KARARIMI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REMEZ!'

FenerbahÃ§e'nin eski hocasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Cristiano'ya NorveÃ§ ve Danimarka maÃ§larÄ±nda oynamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim. EÄŸer ona 30 dakika ihtiyacÄ±m olursa oyuna girer, olmazsa girmez. HiÃ§bir oyuncu kararÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtiremez. Ne o ne de baÅŸka biri. HiÃ§bir baÅŸkan da. Asla." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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7 NUMARA LEAO'YA!

Ã–te yandan krizin ardÄ±ndan yeni bir geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±. Rafael Leao, Cristiano Ronaldo'nun milli takÄ±m kampÄ±ndan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 7 numaralÄ± formayÄ± aldÄ±. Leao, Danimarka maÃ§Ä±nda 7 numaralÄ± formayÄ± giyecek.

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PORTEKÄ°Z BASINI DUYURDU

Portekiz basÄ±nÄ±ndan Record'da yer alan haberde ÅŸu ifadelere yer verildi: "Rafael Leao, Milletler Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turunda perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Danimarka'ya karÅŸÄ± oynanacak maÃ§ta Portekiz'in 7 numaralÄ± formasÄ±nÄ± giyecek. AC Milan'Ä±n kanat oyuncusu, Galler ve NorveÃ§ maÃ§larÄ±nda 17 numaralÄ± formayÄ± giydikten sonra bu deÄŸiÅŸiklikle kadroda yer alÄ±yor."

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