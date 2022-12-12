Ronaldo’nun son Dünya Kupası hayal kırıklığıyla bitti! Fas yenilgisi sonrası Fernando Santos'a sert tepki: Fernando Santos denilen şarlatan...

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El Thumama Stadı’nda Arjantinli hakem Facundo Tello’nun bitiş düdüğünün ardından tarih iki yönlü yazıldı... Bir tarafta, 1-0 galip gelen Fas’ta futbolcular bir dünya kupasında yarı finale çıkan ilk Afrika ekibi olmanın haklı gururunu yaşarken diğer tarafta dünya futbol tarihinin kimilerine göre en iyi futbolcusu (ancak kesinlikle en iyilerinden biri) olan Cristiano Ronaldo gözyaşları içinde sahayı terk ediyordu. Kolay değil zira bir futbolcunun kariyeri boyunca ulaşabileceği en üst nokta olan Dünya Kupası için son şansını çeyrek finalde kaybetmişti. Bu vedayı daha da buruk yapan Ronaldo’nun son maçına yedek başlamış olmasıydı.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Aslında Ronaldo ve Portekiz için Katar macerası çok iyi başlamıştı. 3-2’lik Gana ve 2-0’lık Uruguay galibiyetleri ile yeşil kırmızılılar ikinci turu en erken garantileyen ekiplerden biri oldu. Bu rahatlıkla çıkılan Güney Kore maçı da gayet güzel başladı ve Portekiz erkenden 1-0’ı buldu. Ancak Kore’nin köşe vuruşunda Ronaldo’nun sırtından seken topu önünde bulan Young-Gwon skoru 1-1 yaparken, Ronaldo 65’te kenara alındı. Kenara alındığı için hiç de memnun olmadığı görülen CR7 için bu maç sonun başlangıcı oldu. Portekiz müsabakayı 2-1 kaybetti ancak yine de lider olarak üst tur vizesi aldı.

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İYİ BİR FİKİR OLDUĞUNA EMİN MİSİN?

Son 16 turundaki rakip İsviçre’ydi. Teknik direktör Fernando Santos kadroyu okurken Ronaldo’yu 11’de saymadı. Yıldız oyuncu yedekti. Portekiz basınına göre kendisi bu seçime büyük tepki gösterdi. Bavullarını toplamaya ve Katar’ı terk etmeye karar verdi. Santos bu iddiaları yalanlarken, Fas karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Konuştuğumuz şey, oturup tartışmak ya da yüzleşmek gibi olmadı. Öğle yemeği sırasında onun yanına oturup konuştuğum bir andı. Taktiksel olarak sebeplerini açıkladım. Her zaman ilk 11’de başlamaya alışkın olduğu için bu durumdan memnun kalmadı. Bana ‘Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun?’ dedi.”

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FERNANDO SANTOS: PİŞMAN DEĞİLİM

Ronaldo’suz Portekiz, üstelik yıldız ismin yedeği Gonçalo Ramos’un 3 golle yıldızlaştığı maçta İsviçre’yi 6-1’le parçalarken Fernando Santos, önceki gün Fas karşısında da CR7’yi yedek başlatmakta beis görmedi. Ancak bu kez Portekiz Fas’ın tatlı-sert futbolu karşısında tempo tutturamazken oyuna sonradan giren Ronaldo da yeterli olmadı. Santos maç sonrası kararını savunurken “Ronaldo’yla başlamadığım için pişman değilim. Takım İsviçre karşılaşmasında çok iyi bir performans sergiledi. Cristiano çok büyük bir oyuncu ve ihtiyacımız olduğunda oyuna soktuk. Böyle bir pişmanlığım yok” dedi. Ancak birçok isim Santos’la aynı fikirde değildi...

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MERİH VE HAKAN’DAN RONALDO’YA DESTEK

Atalanta forması giyen Merih Demiral Juventus’ta beraber oynadığı Ronaldo için “Bu sonuç hiçbir şeyi değiştirmez. Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve her zaman da öyle kalacak. O, benim ve birçok insanın kahramanı” dedi. Hakan Çalhanoğlu ise Instagram mesajında “İnsanlık tarihinin en büyük sporcularından biri olduğu gerçeği ne olursa olsun değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

‘FERNANDO SANTOS DENİLEN ŞARLATAN!..’

Santos’a en büyük tepki ise Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Luis Figo’dan geldi. Defalarca milli formayı gilen Figo “Fernando Santos denilen şarlatan bütün ülkenin umutlarını söküp aldı. Elinde bastonla yürüyor halde bile olsa bir çeyrek final maçında Ronaldo’yu yedek başlatamazsın” ifadelerini kullandı.

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Ronaldo’ya bir destek de Real Madrid’den takım arkadaşı Kaka’dan geldi. Brezilyalı yıldız, “Cristiano, Sen futbolu çoktan değiştirdin, bir kupa başardıkların yanında zerre önemli değil” dedi.