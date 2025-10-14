Ronaldo'nun rekor kırdığı maçta Portekiz'e son dakika şoku!

Haberin Devamı

Portekiz ile Macaristan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Portekiz'in golleri 22. ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronlado'dan geldi.

Macaristan ise Ronaldo'nun gollerine; 8. dakikada Kasımpaşa'lı Atilla Szlai ve 90+1. dakikada Szboszlai ile cevap verdi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, bu gollerle Carlos Ruiz (39) ve Lionel Messi'yi (36) 40 golle geride bırakarak Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından Portekiz 10, Macaristan ise 5 puana yükseldi.

Grubun sonraki maçında Portekiz, İrlanda'nın, Macaristan ise Ermenistan'ın konuğu olacak.