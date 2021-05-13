Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'dan olay transfer sözleri! "Sporting'e gitmesi harika olacak"

Spor Arena Dış Haber - Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesinden, Portekizli yıldızın yeni takımıyla ilgili olay yaratan bir açıklama geldi.

Portekiz'de yayın yapan TVI 24'e açıklamalarda bulunan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, 36 yaşındaki yıldızın ülkesi Portekiz'e dönmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ronaldo'nun bu sezon Portekiz'de 19 yıl aradan sonra şampiyon olan Sporting'e geri dönmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Aveiro, "Onunla konuşacağım ve onu gelecek yıl geri dönmeye ikna etmeye çalışacağım. Alvalade Stadı'nda oynaması ve yeniden Sporting'in formasını giymesi harika olacak" ifadelerini kullandı.

SASSUOLO MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Juventus'un Sassuolo ile oynadığı maçta ağları havalandıran ve İtalyan ekibindeki 100. golünü kaydeden Ronaldo, üç farklı takımda ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki tek futbolcu olarak tarihe geçti.

Portekizli futbolcunun Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450; Portekiz ile 'şimdilik' 103 ve Juventus ile 'şimdilik' 100 golü bulunuyor.

Juventus formasıyla çıktığı 131 maçta 100 gole ulaşan 36 yaşındaki futbolcunun 22 de asisti bulunuyor.

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