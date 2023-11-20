Ronaldolu Portekiz 10’da 10 yaptı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinde 10uncu ve son hafta karşılaşmaları 4 grupta oynanan 9 maçla başladı.



EURO 2024 Elemeleri’nde 10’uncu hafta karşılaşmaları bugün yapılan maçlarla start aldı. A, F, G ve J Grupları’nda oynanan toplam 9 müsabakayla eleme gruplarında son karşılaşmalar başladı. Bugün oynanan müsabakaların ardından G Grubunda yer alan Sırbistan, konuk ettiği Bulgaristan ile 2-2 berabere kalmasına rağmen EURO 2024 biletini almayı başaran takım oldu.



SAMSUNSPORLU SATKA ATTI, SLOVAKYA KAZANDI



Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu’nda Slovakya, deplasmanda Bosna Hersek’i 2-1 yendi. Slovakya’ya galibiyeti getiren golü Samsunspor forması giyen Lubomir Satka, 71’inci dakikada kaydetti. Satka 90 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Slovakya’nın diğer golü 52’nci dakikada Bozenik’ten gelirken, Bosna Hersek’in maçtaki tek golünü ise 49’uncu dakikada Hrosovski’nin kendi kalesine attı.



Öte yandan karşılaşmada MKE Ankaragücü forması giyen Mujakic 90 dakika görev yaparken, Kasımpaşa’da oynayan Hajradinovic ise 87 dakikada Bosna Hersek formasıyla sahada kaldı.



PORTEKİZ, ELEMELERDE 10’DA 10 YAPTI



J Grubu’nda yer alan Portekiz, organizasyondaki tüm maçlarını kazanarak 30 puanla elemeleri lider tamamladı.



EURO 2024 Elemeleri’nde 10 karşılaşmada toplam 36 gol kaydeden Portekiz, kalesinde ise yalnız 2 gol gördü. Portekiz, organizasyonda 9 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, sadece Slovakya ile oynanan ve 3-2 kazanılan müsabakada topu ağlarından çıkardı.



Elemelerde A, F, G ve J Grubunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



İskoçya Norveç: 3-3



İspanya Gürcistan: 3-1



F Grubu:



Belçika Azerbaycan: 5-0



İsveç Estonya: 2-0



G Grubu:



Macaristan Karadağ: 3-1



Sırbistan Bulgaristan: 2-2



J Grubu:



Bosna Hersek Slovakya: 1-2



Lihtenştayn Lüksemburg: 0-1



Portekiz İzlanda: 2-0