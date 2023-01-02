Ronaldo'dan sonra Mesut Özil! Al-Fayha ile görüşmeler başladı iddiası...

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil için Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Cristiano Ronaldo'nun ardından Mesut Özil'in de Suudi Arabistan yolcusu olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda Anthony Nwakaeme, Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller gibi tanıdık isimler bulunuyor.

SADECE 10 DAKİKA OYNADI

Yaşadığı ağır sakatlık ve geçirdiği operasyon sebebiyle bu sezon yalnızca 10 dakika süre alabilen deneyimli oyuncu, yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.