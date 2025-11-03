Ronaldo'dan olay Messi itirafı: 'Alçakgönüllü olmayacağım!'

Haberin Devamı

Kariyerine Suudi Arabsitan'da devam eden yıldız isim Cristiano Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'ın programında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar veren Portekizli, ezeli rakibi Messi'ye dair olan görüşünü açıklamaktan çekinmedi.

"MESSI Mİ SEN Mİ?"

Ronaldo; "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna ilk kez bu kadar net bir yanıt verdi.

40 yaşındaki süper yıldız, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." sözleriyle fikrini açıkça paylaştı.

WAYNE ROONEY

Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında da konuşan Ronaldo, "Rooney, Messi'nin senden daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, “Benim için problem yok. İnsanlar istediğini düşünmekte özgür." diyerek yanıtladı.

