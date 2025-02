Ronaldo'dan Messi açıklaması ve itiraf! 'Tüm zamanların en iyisiyim'

Haberin Devamı

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğuna inandığını söyledi.

Ronaldo, İspanya'nın La Sexta kanalına verdiği röportajda, kariyeri, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile rekabeti, en başarılı günlerini geçirdiği Real Madrid ve Suudi Arabistan'daki hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

İstatistiklerin her şeyi anlattığını vurgulayan 39 yaşındaki Ronaldo, "Tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar Pele, Maradona veya Messi'yi tercih edebilir, bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum ama Cristiano'nun komple bir oyuncu olmadığını söylemek haksızlık. En eksiksiz oyuncuyum. Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim. Tarihin en komple futbolcusu olduğumu düşünüyorum. Sol ayaklı olmamama rağmen sol ayakla en çok gol atan oyuncular arasında ilk 10'dayım. Kafa vuruşları, penaltılar, serbest vuruşlar... Sağ ayaktan bahsetmeyelim bile. Sahada her şeyi yapıyorum. Kafa vuruşlarında ve serbest vuruşlarda iyiyim. Hızlıyım, güçlüyüm ve iki ayağımı da kullanabiliyorum." ifadelerini kullandı.

"MESSI İÇİN ÇEVİRİ YAPTIĞIMI HATIRLIYORUM, KOMİK BİR ANDI"

Tarihin en iyi futbolcusu tartışmalarında çoğu zaman Lionel Messi ile kıyaslanan Ronaldo, Arjantinli futbolcuyla iyi bir ilişkisi olduğunu dile getirdi.

Messi ile aralarında tarihi bir rekabet yaşandığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı. Bir zamanlar bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı. Bana her zaman iyi davrandı. 15 yıldır ödülleri paylaşıyoruz ve her zaman iyi anlaşıyoruz. Umarım futbolda bizim ulaştığımız sayıları tekrar görebiliriz ama bunun çok zor olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"CAMP NOU'DA GOL ATMAYI ÇOK SEVİYORDUM"

Real Madrid'den misyonu bittiği için ayrıldığını belirten Ronaldo, Barcelona'nın stadı Camp Nou'da gol atmayı sevdiğini ifade etti.

Camp Nou'da taraftarların hakaretlerini umursamadan oynadığını aktaran Portekizli yıldız, "Camp Nou'da oynamayı ve gol atmayı çok seviyordum. Islıklandığım, beni cesaretlendiren, farklı havası olan bir stadyumdu. Sadece o insanları susturmak için gol atmayı düşünüyordum. Camp Nou'da gol atmayı, Bernabeu'dan daha çok seviyordum." yorumunu yaptı.

Madrid ekibinden ayrılışına da değinen Ronaldo, "Oradaki misyonum bitmişti. Farklı bir motivasyon istedim. Ayrılığım beni yıpratmadı. Başkan, müzakerelerde bana pek iyi davranmasa da ayrılığımı kabul etti. Geri dönmemi istedi ama ben gidemedim. Florentino Perez'i takdir ediyor ve ona saygı duyuyorum. Bir gün kariyerim bittiğinde geri dönüp harika bir şeyler yapma ihtimalini göz ardı etmiyorum." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'DA OYNAYABİLİRDİM"

Ronaldo, 18 yaşındayken Barcelona'da oynama ihtimalinin olduğunu söyledi.

Barcelona ve Manchester United'dan aynı anda teklif aldığını aktaran Portekizli futbolcu, "Sporting'de oynuyordum ve birçok kulübe gidebilirdim. Bunlardan biri de Barcelona'ydı. Barcelona'da oynayabilirdim. Kulüpten biriyle birlikteydim ve benimle sözleşme imzalamak istedi ama olmadı. Sanırım beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı. Manchester United ise transferi hemen gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"MBAPPE SANTRFOR OYNAMAYI BİLMİYOR"

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin santrfor olarak oynamayı bilmediğini savundu.

Real Madrid taraftarlarının Mbappe'ye güvenmesi gerektiğini dile getiren Ronaldo, "Kylian Mbappe santrfor olarak nasıl oynanacağını bilmiyor çünkü bu onun pozisyonu değil. Madrid'de olsaydım ona Cristiano gibi nasıl '9'da oynanacağını öğretirdim çünkü benim de öğrenmem gerekmişti. Onun yerinde olsam aşağı yukarı Cristiano'nun santrforda yaptıklarını yapmaya çalışırdım. Tahmin edilemez olmanız gerekiyor ve o da bu kaliteye sahip. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu, Madrid taraftarları onu korumalı." yorumunu yaptı.

"BELLINGHAM BANA ZIDANE'I HATIRLATIYOR"

Ronaldo, Real Madrid'in genç İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın kendisine Zinedine Zidane'ı hatırlattığını belirtti.

Bellingham'ı çok sevdiğini kaydeden golcü futbolcu, "Bana Zidane'ı hatırlatıyor. Bellingham, çok genç ve önünde parlak bir gelecek var. Real Madrid'e çok şey verecek." diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN LİGİ KESİNLİKLE MLS'TEN DAHA İYİ"

Ronaldo, ligin kalitesine dikkati çekerek Suudi Arabistan'da oynamaktan ve ailesiyle burada yaşamaktan keyif aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan liginin doğru yolda ilerlerdiğini kaydeden Portekizli oyuncu, "Bu kadar hızlı büyüyeceğini düşünmemiştim ama ligin şu anki gibi iyi bir seviyeye geleceğini biliyordum. Suudi Arabistan ligi, Amerikan Futbol Ligi'nden (MLS) kesinlikle daha iyi. Konuşanlar neyden bahsettiklerini bilmiyor. Bahsettiğim şeyi sadece burada oynayanlar bilir." şeklinde görüş belirtti.

Zorlukları ve yeni şeyler denemeyi seven biri olduğunu aktaran Ronaldo, "Bu deneyimden gerçekten keyif alıyorum. Burada ailemle kendimi çok iyi hissediyorum. Büyük zorluklardan korkmuyorum. Suudi Arabistan'a gitme fikri beni korkutmadı. Burada oynayan birçok Portekizli sayesinde nasıl bir lig olduğunu biliyordum." diye konuştu.

Futbol tutkusunun devam ettiğini belirten tecrübeli futbolcu, Suudi Arabistan'da bir gününün nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Her gün antrenman yapmak ve maç oynamak isteyerek uyanıyorum. Tabii ki eskisi gibi değil, biraz daha az ama hala tutkum var. Her gün spor salonuna coşkuyla gitmiyorum. Duygusal olarak kendinizi daha iyi ya da daha kötü hissettiğiniz günler oluyor ama adanmışlığım beni harekete geçiriyor. Hala çok iyi durumdayım ve fark yaratıyorum. Her gün futboldan keyif alıyorum. Uyanıp Georgina ile kahvaltı yapıyorum ve sohbet ediyorum. Antrenmanlara gidiyorum ve yemek için geri geliyorum. Bazı günler çocukları okuldan alıyorum. Ara sıra akşam yemeğine çıkıyorum. Normal bir gün geçiriyorum" cevabını verdi.