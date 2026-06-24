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Ronaldo'dan Lionel Messi yanıtı!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi
Ronaldodan Lionel Messi yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 00:46

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Özbekistan galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

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Portekiz Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçti.

Müsabakanın 6. dakikasında Cancelo'nun ortasında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, bu golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanını aldı.

Maçın ardından ise Ronaldo açıklamalarda bulundu.

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"REKOR KIRMAK HER ZAMAN GÜZELDİR"

Portekizli yıldız, "Çok mutluyum ama benim için en önemli şey takımın ortaya koyduğu performans ve sahip olduğumuz özgüvendi. Hafta boyunca çok fazla eleştiri aldık, bunun olacağını biliyorduk. Takım çok iyi çalıştı, kendimizi önemli ölçüde geliştirdik. Kendi adıma konuşursam, rekorları kırmak her zaman güzeldir ancak benim hedefim milli takımın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak. Bu aşamadaki hedefimiz gruptan çıkmaktı. Dört puanla bunu başardığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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"ZOR VE KARANLIK BİR HAFTA GEÇİRDİM"

İlk maçın ardından yapılan eleştirilere dair de bir parantez açan Ronaldo, "Zor ve karanlık bir hafta geçirdim. Sanki futbolu bırakmışım gibi davranıldı ama her zaman yaptığım gibi ayakta kaldım çünkü futboldan çok çalışmaya inanıyorum. Zor oldu, itiraf etmeliyim ama geri döndük." ifadelerini kullandı.

MESSİ YANITI

Son olarak Lionel Messi'nin gollerinin sorulması üzerine "Messi'yi umursamıyorum." yanıtını vererek dikkat çekti.

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#Dünya Kupası#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi

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