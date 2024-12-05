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Ronaldo'dan eski takım arkadaşına: Bu adam kim?

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#Real Madrid#Ronaldo#Rafael Van Der Vaart
Ronaldodan eski takım arkadaşına: Bu adam kim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 19:54

Cristiano Ronaldo, kendisi hakkında açıklama yapan eski takım arkadaşına ilginç bir yanıt verdi.

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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 2009 yılında Real Madrid'de birlikte forma giydiği Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart'ın kendisiyle ilgili bir yorumuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Rafael van der Vaart, TalkSport'a verdiği röportajda Ronaldo ile ilgili; "Evinden hiç çıkmazdı. Harika bir vücudu vardı, makine gibi... Zamanının ilerisinde olduğu kesin. Spor salonunda yaptığı antrenmanlar, yemek düzeni, uyuması, antrenman için sahaya ilk çıkan ve son ayrılan o olurdu. Ronaldo çok bencildi, eğer bir maçı 6-0 kazandıysak ve o gol atamadıysa mutlu olmazdı. Eğer maçı kaybetmişsek ve o iki gol atmışsa onun için sorun yoktu. Onun tek meselesi gol atmaktı." yorumu yaptı.

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"BU ADAM KİM"

Hollandalı eski futbolcunun 'Ronaldo çok bencildi, eğer bir maçı 6-0 kazandıysak ve o gol atamadı ys amutlu olmazdı.' sözünün alıntılandığı bir Instagram postunun altına Cristiano Ronaldo: 'Bu adam kim?' şeklinde yorum attı.

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Ronaldodan eski takım arkadaşına: Bu adam kim

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#Real Madrid#Ronaldo#Rafael Van Der Vaart

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