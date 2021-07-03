Ronaldo yine zirvede! Hollywood yıldızları bile yetişemedi

Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram’dan en çok para kazanan isim oldu. Instagram’da 308 milyon takipçisi bulunan Portekizli futbolcu, reklam amaçlı olarak yaptığı her paylaşımdan 1,6 milyon dolar alıyor.

Instagram zenginleri listesinin 1 numarasında yer alan Ronaldo’yu, 1,52 milyon dolarla ABD’li aktör Dwayne Johnson ve 1,51 milyon dolarla şarkıcı Ariana Grande izliyor.

Genelde Hollywood ve gösteri dünyasının yıldızlarından oluşan listede Ronaldo dışındaki diğer sporcu Lionel Messi. Arjantinli futbolcu, paylaşım başına 1,16 milyon dolar kazanıyor.