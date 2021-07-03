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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ronaldo yine zirvede! Hollywood yıldızları bile yetişemedi

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Ronaldo yine zirvede! Hollywood yıldızları bile yetişemedi

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, saha içerisindeki başarısını sosyal medyaya da taşıdı. 36 yaşındaki yılız, Instagram zenginleri listesinin 1 numarasında yer aldı...

Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram’dan en çok para kazanan isim oldu. Instagram’da 308 milyon takipçisi bulunan Portekizli futbolcu, reklam amaçlı olarak yaptığı her paylaşımdan 1,6 milyon dolar alıyor.

Instagram zenginleri listesinin 1 numarasında yer alan Ronaldo’yu, 1,52 milyon dolarla ABD’li aktör Dwayne Johnson ve 1,51 milyon dolarla şarkıcı Ariana Grande izliyor.

Ronaldo yine zirvede Hollywood yıldızları bile yetişemedi

Genelde Hollywood ve gösteri dünyasının yıldızlarından oluşan listede Ronaldo dışındaki diğer sporcu Lionel Messi. Arjantinli futbolcu, paylaşım başına 1,16 milyon dolar kazanıyor.

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