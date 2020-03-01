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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Ronaldo ve Dybala kameralara fena yakalandı!

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Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'nın Lyon maçının devre arasında takım arkadaşlarından şikayet ederkenki konuşmaları kameralara yansıdı.

Spor Arena Dış Haberler | Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'nın takım arkadaşlarını birbirlerine şikayet ettikleri konuşmalar ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce tünelde sohbet eden ikili, orta sahanın kendilerine yeterince destek vermemesinden dert yanarken kameralara yakalandı.

Cristiano Ronaldo, "İleride yalnız kalıyoruz. Orta sahada oynayanlar bize yeterli desteği vermiyor." derken, Paulo Dybala ise "Kimse bize top taşımıyor" cevabını verdi.

Portekizli yıldız son olarak ise, "Farkındayım. Dönen topları bile alamıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.


Ronaldo ve Dybala kameralara fena yakalandı

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