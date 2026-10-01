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Ronaldo, Portekiz kampını terk etti! Jesus ve Proença peşinden gitti

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#Cristiano Ronaldo #Portekiz Milli Takımı#Jorge Jesus
Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 10:29

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Dünyaca ünlü süperstar, 30 Eylül akşamı özel uçağına binerek Portekiz Milli Takım'ının kamp yaptığı Kopenhag'dan ayrıldı. İşte detaylar...

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Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Deneyimli yıldızın, teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından milli takım kampını terk ettiği ortaya çıktı. Ronaldo’nun bu kararı, Portekiz Milli Takımı kariyerinin sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti

Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndan ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Portekiz’de, yıldız futbolcunun yaşananların ardından milli takım kariyerini noktaladığı düşünülüyor.

23 yıldır Portekiz Milli Takımı’nın formasını giyen Ronaldo, ülkesinin futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Portekiz’e 1 Avrupa Şampiyonası ve 2 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandıran yıldız futbolcunun milli takım kariyerinin böyle bir şekilde sona ermesi ise büyük şaşkınlık yarattı.

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Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti

JESUS'UN SÖZLERİ SONRASI AYRILIK KARARI

Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Danimarka’daki kampına takım arkadaşlarıyla birlikte geldi. Ancak Jorge Jesus’un düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar sonrasında beklenmedik bir karar aldı.

Jesus, “Bu takımda kontrol bende” anlamına gelen ifadeler kullanırken, Ronaldo’nun yedek kalacağı planını da açıkladı.

Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti

Bu sözlerin ardından Ronaldo’nun, takımın antrenman yapacağı stadyumdan ayrıldığı belirtildi. Deneyimli futbolcu doğrudan otele geçti, eşyalarını topladı ve özel uçağının Madrid’den Kopenhag’a gelmesini istedi.

Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti

ÖZEL UÇAĞI KOPENHAG'A GELDİ

Cristiano Ronaldo’yu almak için Madrid’den havalanan özel uçak, İspanya saatiyle 22.15’te Kopenhag’a indi.

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Uçak yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra, 23.35’te yeniden havalandı. Ronaldo da uçağa binerek Portekiz Milli Takımı’ndaki arkadaşlarını geride bıraktı ve Madrid’e doğru yola çıktı.

Bu gelişme, Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı kariyerinin sona erdiği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti
Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti
Ronaldo, Portekiz kampını terk etti Jesus ve Proença peşinden gitti


JESUS VE PROENÇA PEŞİNDEN GİTTİ

Ronaldo’yu kararından vazgeçirmek için son bir girişim de yapıldı.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença’nın, yıldız futbolcuyla konuşmak ve onu takımda kalmaya ikna etmek için havaalanına gittiği belirtildi.

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Ancak iki ismin çabaları sonuç vermedi. Ronaldo kararından vazgeçmedi ve özel uçağına binerek Kopenhag’dan ayrıldı.

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#Cristiano Ronaldo#Portekiz Milli Takımı#Jorge Jesus

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