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Ronaldo mu Messi mi? Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı!

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#En İyi Futbolcular#Messi Ronaldo Karşılaşması#En İyi 10 Futbolcu
Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 17:34

Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcusu belli oldu. IFFHS’nin verilerince hazırlanan listede sürprizler yer alıyor. İşte Maradona, Pele, Ronaldo, Messi gibi isimlerin olduğu o liste…

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu belli oldu. Listeye Arjantin ve Brezilya çekişmesi damga vururken, zirvedeki isim iki ülkenin futbolseverlerini yine karşı karşıya getirecek cinsten. İşte IFFHS'nin açıkladığı listeye göre dünyanın en iyi futbolcuları:

10 - Ronaldinho - Brezilya

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı


9 - Alfredo De Stefano - Arjantin/İspanya

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

8 - Franz Beckenbauer - Almanya

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

7 - Zinedine Zidane - Fransa

Haberin Devamı

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

6 - Ronaldo - Brezilya

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

5 - Johan Cruyff - Hollanda

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

4 - Cristiano Ronaldo - Portekiz

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

3 - Diego Armando Maradona - Arjantin

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

2 - Pele - Brezilya

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

1 - Lionel Messi - Arjantin

Ronaldo mu Messi mi Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı

 

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#En İyi Futbolcular#Messi Ronaldo Karşılaşması#En İyi 10 Futbolcu

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