Ronaldo mu Messi mi? Dünya tarihinin en iyi futbolcusu açıklandı!

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Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 futbolcusu belli oldu. Listeye Arjantin ve Brezilya çekişmesi damga vururken, zirvedeki isim iki ülkenin futbolseverlerini yine karşı karşıya getirecek cinsten. İşte IFFHS'nin açıkladığı listeye göre dünyanın en iyi futbolcuları:

10 - Ronaldinho - Brezilya



9 - Alfredo De Stefano - Arjantin/İspanya

8 - Franz Beckenbauer - Almanya

7 - Zinedine Zidane - Fransa

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6 - Ronaldo - Brezilya

5 - Johan Cruyff - Hollanda

4 - Cristiano Ronaldo - Portekiz

3 - Diego Armando Maradona - Arjantin

2 - Pele - Brezilya

1 - Lionel Messi - Arjantin