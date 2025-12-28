Ronaldo, Messi'yi 2'ye katladı!

Haberin Devamı

FORBES Dergisi 2025 yılında dünyada en çok kazanan futbolcuları listelerken, Al Nassr formasını giyen Cristiano Ronaldo, yıllardır “Hangisi daha büyük futbolcu?” sorularına muhatap olduğu en yakın rakibi Lionel Messi’yi ikiye katladı. Portekizli yıldız yıllık 280 milyon dolarlık geliri ile zirvede yer alırken Arjantinli yıldızın yıllık geliri 130 milyon dolar oldu. Kendi markası CR7’yi büyütmeye devam eden Ronaldo, sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aşarken, otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara yükseldi. 40 yaşındaki futbolcu, Al Nassr’dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.

MESSi FUTBOL DIŞI GELiRDE iLK SIRADA

İkinci sıradaki Messi, yaptığı ortaklıklardan 70 milyon dolar kazanırken, saha dışı gelirde tüm dünyada en fazla kazanan futbolcu... Sosyal medyada 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi şirketleri bulunan 38 yaşındaki yıldız, forma giydiği ABD ekibi İnter Miami’den yıllık 60 milyon dolar maaş aldı. Listenin 3. sırasındaki Karim Benzema, Al İttihad’dan aldığı 100 milyon dolarla Messi’den daha fazla kazansa da saha dışı gelirlerle kazancını 104 milyon dolara çıkarabildi. Lig bazında ilk 10’da İspanya 4, Suudi Arabistan 3, İngiltere 2 ve ABD bir futbolcu ile yer aldı.

