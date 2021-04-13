Ronaldo Juventus'taki geleceğine karar verdi! Şampiyonlar Ligi'ne gidilemezse ayrılacak

Spor Arena Dış Haber - İtalya Serie A'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Juventus'ta sezon sonu için Cristiano Ronaldo gelişmesi yaşandı. Mali sıkıntılar nedeniyle sezon sonunda birçok oyuncunun satışına onay vermesi beklenen siyah-beyazlı kulüpten Portekizli yıldız da ayrılabilir.

Tuttosport'un haberine göre; Milan, Atalanta ve Napoli ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus eğer Devler Ligi bileti alamazsa Ronaldo takımdan ayrılacak.

BAŞKAN VE YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Genoa maçını 3-1 kazanmalarına karşın maçtan sonra gol atamadığı için sinirlenerek formasını yere atan 36 yaşındaki yıldızın kulübün mevcut durumunda hoşnut olmadığı ve Şampiyonlar Ligi vizesinin alınması halinde, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasına rağmen takımla tüm bağlarını koparacak.

Geçtiğimiz haftalarda ismi eski kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'le de anılan Portekizli oyuncunun önümüzdeki günlerde başkan Agnelli ve yönetimle bir araya gelerek geleceğini masaya yatıracağı ifade edildi.

WALTER ZENGA: RONALDO'NUN TAKIMDA ETKİSİ YOK

Juventus'un eski oyuncularından Walter Zenga Radio 1'de yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun takım üzerinde eski etkisinin olmadığını ve bu durumdan dolayı bir hayli kızgın olduğunu iddia ederek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Serie A'da lider Inter'in 12 puan gerisinde olan, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus, eğer İtalya Kupası finalinde Atalanta'ya kaybederse, sezonu kupasız tamamlamış olacak. Bunun yaşanması halinde genç teknik adam Pirlo'yla da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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