Ronaldo Instagram gelirinde de zirveyi bırakmadı

Pandemi döneminde evlerinde kalan sporcular sosyal medyada daha çok paylaşım yaparken bunlardan bazıları da ‘sponsorlu’ydu. Birçok sporcu ününe ve takipçi sayısına göre reklam ve ona göre para aldı. En çok takipçisi olan sporcu durumundaki Cristiano Ronaldo haliyle en çok kazanan isim oldu. Dünyaca ünlü veri şirketi Attain’in son araştırmasına göre 12 Mart-14 Mayıs arasında 4 sponsorlu paylaşım yapan Portekizli futbolcu 2.094.784 Euro (Yaklaşık 16 milyon TL) kazandı.

İŞTE ÖZLENEN GÖRÜNTÜ: MACAR KUPA FİNALİNİ 10 BİN KİŞi İZLEDİ

Pandemiyi diğer ülkelere göre daha hafif atlatan Macaristan, futbol maçlarına da hatırı sayılır sayıda taraftar alıyor. Nitekim Honved ve Mezokovesd arasında oynanan Macaristan Kupası final maçını yaklaşık 10 bin kişi takip etti. Yeni yapılan 65 bin kişi kapasiteli Puşkaş Ulusal Stadı’nda sosyal mesafe kuralları gereği her dört koltuktan birine taraftar alındı. Maçı 2-1 kazanan Honved, bu başarısını çok sayıda taraftarıyla beraber kutladı.

MCDONALD BİR MAÇLIĞINA BURGER KING OLDU!

Kosta Rika Ligi ekiplerinden Alajuelense’de forma giyen Jonathan McDonald, Deportivo Saprissa ile oynadıkları maçta ilginç bir pazarlama tekniğine imza attı. Başarılı oyuncu, soyadı kısmında McDonald yerine Burger King yazan formayla sahaya çıktı. Soyismi dünyaca ünlü fast food şirketi McDonald’s’ı andıran 32 yaşındaki futbolcu böylece McDonalds’ın rakibi ve kulübünün de sponsoru Burger King’in reklamını oldukça etkili şekilde yaptı.

İSPANYA'DA FUTBOL YARIM MAÇLA BAŞLAYACAK

İspanya'da pandemi nedeniyle ara verilen futbol maçları 10 Haziran’da yeniden başlayacak. Oynanacak ilk karşılaşma ise 2. Lig’deki Rayo Vallecano-Albecete randevusu olacak. Bu maç tek devre oynanacak. Zira iki takım arasında 15 Aralık 2019’da oynanan maç, tribünlerdeki ırkçı tezahüratlar nedeniyle devre arasında hakem tarafından tatil edilmişti.

PLAYBOY GÜZELİ TAKIM SATIN ALDI

Eski bir Playboy mankeni olan Anamaria Prodan-Reghecampf, ülkesi Romanya’da bir kulüp satın aldı. 47 yaşındaki Prodan-Reghecampf, büyük bir borç batağı içinde bulunan Süper Lig ekibi AFC Hermannstadt’ın yeni sahibi olurken, satış bedeli belirtilmedi. 2015’te kurulan ve 2018’de Süper Lig’e çıkan Hermannstadt’ın 1 milyon doların üstünde borcu bulunuyor.

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