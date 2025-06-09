×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ronaldo, geleceği hakkında konuştu! Al-Nassr'da kalacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Ronaldo#Al-Nassr#Transfer
Ronaldo, geleceği hakkında konuştu Al-Nassrda kalacak mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 09:39

Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. İkinci kez Uluslar Ligi şampiyonu olan Portekizli yıldız, maçın ardından gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ın da bulunduğu birkaç takım ile ismi anılan Ronaldo iddialara son noktayı koydu.

Ronaldo, geleceği hakkında konuştu Al-Nassrda kalacak mı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan bir takıma transfer olacağı sözlerini yalanlayan Ronaldo, hangi takımda forma giyeceğini açıkladı.

MAÇIN ARDINDAN DUYURDU
Uluslar Ligi'nde şampiyon olan Portekizli yıldız maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ronaldo, yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Ronaldo, geleceği hakkında konuştu Al-Nassrda kalacak mı

Haberin Devamı

AL-NASSR PERFORMANSI
Al-Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano, 93 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ronaldo#Al-Nassr#Transfer

BAKMADAN GEÇME!