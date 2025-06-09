Ronaldo, geleceği hakkında konuştu! Al-Nassr'da kalacak mı?

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2.5 yıldır formasını giydiği Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ın da bulunduğu birkaç takım ile ismi anılan Ronaldo iddialara son noktayı koydu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan bir takıma transfer olacağı sözlerini yalanlayan Ronaldo, hangi takımda forma giyeceğini açıkladı.

MAÇIN ARDINDAN DUYURDU

Uluslar Ligi'nde şampiyon olan Portekizli yıldız maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ronaldo, yaptığı açıklamada Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

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AL-NASSR PERFORMANSI

Al-Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano, 93 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.