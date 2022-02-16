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Ronaldo futbolu bırakıyor mu?

#Ronaldo#Cristiano Ronaldo
Ronaldo futbolu bırakıyor mu

Ronaldo futbolu bırakıyor iddiaları, son günlerde pek çok futbolseverin gündemindeki konu oldu. Son dönemlerin en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakacağı iddialarının yanı sıra, oyuncunun farklı transfer tekliflerine de sıcak baktığı konuşuluyor. İşte, Cristiano Ronaldo hakkında detaylı bilgiler

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Ronaldo emekli oluyor iddiaları, Manchester United'da istediği ivmeyi yakalayamayan oyuncu için ortaya atıldı. Sezon başında geri döndüğü Manchester United'da bir türlü gelmeyen istikrarlı sonuçlar sonrası Cristiano Ronaldo radikal bir kararın eşiğine geldi. Portekizli süper yıldız, daha önce futbol dünyasında görülmemiş bir takasın ardından ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda buluşabilir...

Solskjaer'in ardından teknik direktörlük görevine Ralf Rangnick'i getiren Kırmızı Şeytanlar, sahada istikrarsız sonuçlar almaya devam etti. Son olarak FA Cup'ta Middlesbrough'ya elenen Manchester United'da Ronaldo, isyan bayrağını çekti.

RANGNICK'TEN MEMNUN DEĞİL

Sezon sonuna kadar teknik direktör, sonrasındaki dönemde ise kulübe danışman olacak olan Rangnick'in yönetiminden memnun olmayan 37 yaşındaki Ronaldo'nun takımdan ayrılmaya karar verdiği ileri sürüldü.

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Ronaldo futbolu bırakıyor mu

İngiliz Mirror Gazetesi'nin haberine göre; alınan sonuçlardan hayal kırıklığı duyan Portekizli süper yıldızın menajeri Jorge Mendes'le görüştüğü ve maaşında 20 milyon sterlin fedakarlık yaparak geri döndüğü Manchester United'dan ayrılmak için gereken çalışmaları yapmasını istediği belirtildi. Ronaldo'nun yeni rotası ise Fransa...

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ TAKAS!

Kulüp efsanesi Sir Alex Ferguson'ın yönlendirmesiyle uzun süredir takımın başında Mauricio Pochettino'yu getirmek isteyen Manchester United, PSG'ye tarihte görülmemiş bir takas teklifiyle gitmeye hazırlanıyor. United, takasta Ronaldo'yu kullanacak.

Pochettino sonrası takımın başına Zidane'ı getirmek istediği ve bu doğrultuda girişimler yaptığı öne sürülen PSG'nin Pochettino'ya karşılık Ronaldo'nun takasta önerilmesine sıcak baktığı ve Mbappe'nin Real Madrid'e olası transferi sonrası Portekizli yıldızın bu boşluğu dolduracağı kaydedildi.

MESSI'YLE BULUŞACAKLAR

Eğer bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı takımda olacak. Bu ikiliye, bir başka süper yıldız Neymar eşlik edecek.

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Cristiano Ronaldo, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 24 maçta, 14 gol atarken, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

 

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