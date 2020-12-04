Ronaldo, Free Fire’ın bir sonraki etkinliğinde yer alacak

Garena tarafından geliştirilen ve 2019’un en çok indirilen mobil oyunu olan Free Fire, oyuncu kitlesini canlı tutmak için gerçekleştirdiği etkinlikleri sürdürmeye devam ediyor. 2020’nin son ayında ise oyuncuların uzun süredir heyecanla beklediği Operation Chrono duyuruldu. Operation Chrono ile birlikte oyunculara fütüristik ve distopik bir dünyanın kapıları açılacak.

Kaos ve güçlü fütüristik silahların yer aldığı bu bilim kurgu senaryosunda Chrono isminde bir kahraman ortaya çıkıyor. Bir efsane olarak insanlara ilham kaynağı olmayı hayal eden karakter, dünyadaki kaosu yenebilecek tek kişi.

Uzun süredir bu gizemli kahramanın kimliği merak konusuydu. Bundan önceki söylentilere dayanarak kahramanı canlandıracak kişinin dünyaca ünlü bir kişilik olacağı söyleniyordu ancak ortada kesin bir isim yoktu. Ancak firma içinden sızan diğer bir bilgiyle, hatta bilgiden öte tanıtım afişinin kendisiyle bu ünlü ismin kimliği açığa kavuştu. Buna göre Free Fire’ın Operation Chrono kahramanı dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo.

Söylentiler ilk yayıldığında kimileri, Cristiano Ronaldo’nun sadece insanlara erişmek için kullanılan yalan bir reklam olduğu düşünmüştü. Ancak sonrasında oyun içine eklenen etkileşim alanıyla birlikte birleşen parçalar sonucu ortaya çıkan küçük görsel parçasıyla, şirketten sızdığı iddia edilen tam görseldeki Cristiano Ronaldo ile birebir örtüştüğü görüldü. Bu da oyuncuların aklındaki soru işaretlerini sildi.

Oyunda aynı zamanda ödül almak için bir futbolcu adı girmeniz gereken bir arayüz de var. Tüm bu tasarım ve oyun içi entegrasyonlarla bir geri sayım niteliğinde oyuncular yeni Operation Chrono için hazırlanırken gözler taraflardan resmi açıklamanın yapılacağı günü bekliyor.