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Ronaldo atmaya devam ediyor! 915 oldu

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#Al Nassr#Ronaldo#Talisca
Ronaldo atmaya devam ediyor 915 oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 20:52

Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta maçında Al Nassr, Damac'ı Ronaldo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Portekizli yıldız 1000 gol hedefine geri saymaya devam ediyor.

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Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta maçında Al Nassr ile Damac FC karşı karşıya geldi. Al Nassr maçı 2-0 kazandı. EV sahibi ekibin gollerini 17 ve 79. dakikalarda Cristiano Ronaldo attı.

Damac'ta Abdelkader Bedrane 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Al Nassr'da sakatlığını atlatan Anderson Talisca ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Al Nassr bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Damac ise 14 puanda kaldı.

RONALDO 914 VE 915. GOLLERİNİ ATTI

1000 gol hedefine emin adımlarla ilerleyen Cristiano Ronaldo, Damac FC maçında kariyerindeki 914 ve 915. golleri kaydetti.

Portekizli yıldız Al Nassr formasıyla bu sezon 18 maçta 15 gol attı.

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#Al Nassr#Ronaldo#Talisca

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