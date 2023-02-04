Ronaldo, Al Nassr'da golle tanıştı! Talisca kırmızı kart gördü (Al Fateh - Al Nassr maçı)

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Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında deplasmanda Al Fateh ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 12. dakikada Cristian Tello'nun golüyle öne geçti. Anderson Talisca 42. dakikada Al Nassr'ın beraberlik sayısını attı ve ilk yarı 1-1 bitti.
Al Fateh 58. dakikada Sofiane Bendebka ile yeniden öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Al Nassr penaltı kazandı. Talisca'nın elinden topu alan Ronaldo, 90+3'te penaltıdan topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Al Nassr'ın ilk golünü atan Talisca, maçın son anlarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Al Nassr, ligde 34 puanla lider koltuğuna yükseldi.
RONALDO'NUN İLK GOLÜ! KAÇIRDIĞI POZİSYON ÇOK KONUŞULDU
Al Nassr formasıyla çıktığı ikinci resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşayan Ronaldo'nun ilk yarıda kaçırdığı pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu. Talisca'nın sol çaprazdan şutunda direkten dönen topu tamamlamak isteyen Portekizli yıldız, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
38 yaşındaki Ronaldo, 2002'den bu yana her yıl gol atma başarısı gösterdi.