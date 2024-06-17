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Ronaldinho’nun sözleri ortalığı karıştırdı: Utanıyorum

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#Futbol#Ronaldinho#Brezilya
Ronaldinho’nun sözleri ortalığı karıştırdı: Utanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Ronaldinho’nun, ülkesinin milli takımı ile sözleri ortalığı karıştırdı. 20 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasındaki Copa America’ya katılacak Brezilya Milli Takımı’na çağrılan oyuncuları yerden yere vuran Ronaldinho, “Bu, tarihimizin en kötü takımlarından biri” dedi. Ronaldinho’ya cevap veren Raphinha ise, “Bizi beğenmiyor ama maçlarımız için bilet istiyor” iddiasında bulundu.

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Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 20 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Copa America’ya katılacak Brezilya Milli Takımı’nın gerek kalite, gerekse oyuncuların ruh hali açısından çok kötü durumda olduğunu savundu. Brezilya’nın Copa America’da oynayacağı hiçbir maçı izlemeyeceğini söyleyen Ronaldinho, “Bu Brezilya Milli Takımı, son yılların en kötü takımlarından biri. Saygın bir lideri yok, çoğunlukla ortalama oyuncuları var. Forma sevgisi ve kararlılıktan yoksun, en önemlisi futboldan yoksun bir milli takım. Tekrar ediyorum: performansımız şimdiye kadar gördüğüm en kötü şeylerden biri oldu. Bir utanç” dedi.

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RAPHiNHA: ÖRNEK ALDIĞIMIZ BiRiNDEN BUNLARI DUYMAK ÇOK ACI

Ronaldinho'nun bu sözlerine ilk tepki Brezilya ve Barcelona’nın kanat oyuncusu Raphinha’dan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Ronaldinho’nun sözlerine üzüldüğünü belirterek, “Hepimizin örnek aldığı birinden böylesine güçlü sözler duymak şaşırtıcı. Ronaldinho’ya başardıkları için saygı duyuyoruz ancak bu jenerasyon, farklı güçlere sahip yeni bir nesil. Sadece olumsuzluğa değil, cesaretlendirmeye ve yapıcı eleştirilere ihtiyacımız var” diye konuştu. Raphinha ayrıca Ronaldinho ile ilgili önemli bir iddiada bulunarak, “Vinicius Junir bana Ronaldinho’nun maçlarımızı izlemek için bilet talep ettiğini söyledi” dedi.

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#Futbol#Ronaldinho#Brezilya

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